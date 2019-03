Cantieri | ecco la lista delle 600 opere ferme La metà sono nel Nord

corriere

(Di lunedì 11 marzo 2019) Adesso che la crescita dell'economia è diventato un imperativo, la riattivazione degli investimenti è cruciale per il governo. Ma la principale vittima del compromesso con la Ue sul bilancio del 2019 ...

beppe_grillo : L’#edilizia in Italia è sinonimo di corruzione, condoni, abusivismo, illeciti, lavoratori in nero, morte sui cantie… - ferrickk : @SkyTG24 Ecco bravo ci sono circa 600 cantieri fermi in Italia per un valore di oltre 30 miliardi. Ma ti ricordi ch… - IlM5s : ALTRO CHE TAV PARLIAMO DI COSE SERIE???????? Ecco i cantieri da sbloccare -