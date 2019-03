Calendario Sport Invernali | tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo Programma

Sport Invernali oggi (domenica 10 marzo) - programma - orari e tv. Il Calendario e tutti gli eventi : oggi domenica 10 marzo andranno in scena diversi eventi di Sport Invernali, si chiude un fine settimana molto inteso che ci porta verso la conclusione della stagione. Proseguono i Mondiali di biathlon con le due prove a inseguimento, l’Italia punta a un risultato importante con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista solo con lo slalom maschile, Marcel Hirscher dovrebbe vincere matematicamente la ...

Sport Invernali oggi (sabato 9 marzo) - programma - orari e tv. Il Calendario e tutti gli eventi : oggi sabato 9 marzo si preannuncia una giornata particolarmente ricca per gli Sport Invernali con tantissima carne al fuoco, ne vedremo davvero delle belle tra neve e ghiaccio in uno degli ultimi weekend della stagione. Sci alpino grande protagonista con lo slalom femminile di Splindleruv Mlyn dove Mikaela Shiffrin vorrà tornare al successo e con il gigante maschile di Kranjska Gora dove Marcel Hirscher punterà a vincere matematicamente la Coppa ...

Calendario ciclismo 2019 : tutte le gare sui canali Rai e su Eurosport - tra Grandi Giri e Classiche. Dove si vedranno le corse? : Oggi Rai Pubblicità ha comunicato il Calendario delle gare ciclistiche che verranno trasmesse sui canali Rai, la trattativa con RCS Sport dovrebbe avere dato i suoi frutti e dunque Giro d’Italia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo dovrebbe avere la meritata copertura sui canali del network pubblico insieme al Tour de France e alle altre Classiche Monumento. Eurosport si conferma invece la casa del ciclismo e proporrà per ...

Si accendono i motori - ma non solo : un marzo ‘pazzerello’ ricco di sport - il Calendario di tutti gli eventi del mese : Tantissimi gli eventi sportivi da non perdere nel mese di marzo: il calendario con tutti gli appuntamenti marzo inizia a regalare le prime giornata dei caldo e l’inverno gelido piano piano lascia sempre più spazio ad una tiepida primavera, con l’arrivo della quale il calendario sportivo inizia ad infittirsi di appuntamenti. marzo è per eccellenza il mese del motorsport: iniziano infatti finalmente i Mondiali di MotoGp e F1, ma ...

Sport Invernali - Calendario settimana 4-10 marzo. Programma - orari e tv di tutti gli eventi : Grandi appuntamenti per gli appassionati di Sport Invernali nella settimana 4-10 marzo. Tantissime gare in Programma con i riflettori puntati sui Mondiali di biathlon, che inizieranno giovedì 7 a Oestersund (Svezia). Si terranno anche le rassegne iridate dello short track a Sofia (Bulgaria) e di sci alpinismo a Villars Sur Ollon (Svizzera). Continueranno poi le Universiadi a Krasnoyarsk (Russia), mentre la Coppa del Mondo di sci alpino farà ...

Sport Invernali oggi (domenica 3 marzo) : programma - orari e tv. Il Calendario completo : oggi domenica 3 marzo ci aspetta una giornata particolarmente ricca di Sport Invernali con tantissimi eventi in calendario. La Coppa del Mondo di sci alpino in grande evidenza con il superG maschile a Kvitfjell: Dominik Paris vuole farci sognare in grande, l’Italia si affida a lui. I Mondiali di sci di fondo andranno in archivio con la Maratona delle nevi, la 50 km maschile mentre in serata andrà in scena la giornata conclusiva dei ...

Sport Invernali oggi (sabato 2 marzo) : programma - orari e tv. Il Calendario completo : oggi sabato 2 marzo ci aspetta una giornata particolarmente ricca di Sport Invernali con tantissimi eventi in calendario. Torna la Coppa del Mondo di sci alpino con il superG femminile a Sochi e la discesa maschile a Kvitfjell: Sofia Goggia e Dominik Paris vogliono farci sognare in grande, l’Italia si affida a loro in questo sabato in cui toccherà anche a Michela Moioli nello snowboardcross. Ampio spazio ai Mondiali di sci nordico: la 30 ...

Sport invernali - il Calendario delle gare della settimana 25 febbraio-3 marzo. Programma - orari e tv : La settimana del 25 febbraio al 3 marzo si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli Sport invernali che entrano nel loro ultimo mese di competizioni. Sono previste moltissimi gare in un calendario fittissimo pronto a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, i riflettori saranno puntati in particolar modo sui Mondiali di sci nordico che andranno in archivio il 1° marzo. A Seefeld (Austria) si assegnano ...

Calendario scioperi dei trasporti a marzo : tutto fermo venerdì 8 : Lo sciopero più importante del mese di marzo sarà quello di venerdì 8. Per commemorare la Giornata della donna e il significato che questa ha assunto, vi saranno agitazioni a livello nazionale in ogni settore. Per quel che riguarda i trasporti, incroceranno le braccia tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata in tutta Italia. Stop degli aerei dalle 00:00 alle 23:59, sciopero degli appalti ferroviari dagli 00:00 alle 21:00 e ...

Sport invernali - il Calendario delle gare della settimana 18-24 febbraio. Programma - orari e tv : La settimana del 18-24 febbraio si preannuncia particolarmente ricca, avvincente e appassionante per gli Sport invernali che entrano nel loro ultimo mese di competizioni. Sono previste moltissimi gare in un calendario fittissimo pronto a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati, i riflettori saranno puntati in particolar modo sui Mondiali di sci nordico dove l’Italia cercherà di essere protagonista con Federico Pellegrino. A ...

Sport Invernali oggi (17 febbraio) - il Calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming : oggi, domenica 17 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di Sport Invernali: si inizia al mattino con lo snowboard alpino e la Coppa del Mondo di sci di fondo, poi portata principale sarà lo slalom speciale maschile dei Mondiali di sci alpino. Ritorna la Coppa del Mondo di sci freestyle, poi nel pomeriggio le gare di salto con gli sci e speed skating. Gran finale in serata con le staffette di biathlon a Soldier Hollow. Di seguito tutti gli ...

Sport invernali - il Calendario delle gare della settimana 11-17 febbraio. Programma - orari e tv : La settimana che va da lunedì 11 febbraio a domenica 17 febbraio si preannuncia particolarmente ricca e avvincente per gli Sport invernali con tantissimi eventi in Programma. Proseguono i Mondiali di sci alpino ad Are (Svezia) con le svolgimento del team event e delle prove tecniche (gigante e slalom), l’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone e alle ragazze in gigante. La Coppa del Mondo di sci di fondo farà invece tappa ...

Sport Invernali oggi (10 febbraio) - il Calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming : oggi domenica 10 febbraio ci aspetta una giornata davvero molto ricca di Sport Invernali, tra neve e ghiaccio ci sarà davvero da divertirsi. Riflettori puntati in particolar modo sui Mondiali di sci alpino, ad Are andrà in scena la discesa libera femminile: Sofia Goggia si presenta da Campionessa Olimpica e va a caccia del colpaccio dopo aver conquistato l’argento in superG all’inizio di questa rassegna iridata ma attenzione anche a ...

Sport Invernali oggi (9 febbraio) - il Calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming : oggi, sabato 9 febbraio, sarà un’altra giornata ricca di Sport Invernali: si inizia al mattino con gli Europei di slittino e la Coppa del Mondo di snowboardcross, poi portata principale sarà ad ora di pranzo la discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino. Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo, poi nel pomeriggio chiusura con le gare di salto con gli sci e combinata nordica. Rinviate a domani le gare di biathlon in Canada. Di ...