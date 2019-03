Calcio Femminile | l' Italia ai Mondiali e Sky Sport fa il botto | in diretta tutte le

UEFA - partnership con Nike per il Calcio femminile : partnership UEFA Nike – Accordo importante tra la UEFA e Nike per quanto riguarda il calcio femminile. Il brand statunitense è l’ultimo marchio globale in ordine di tempo a mostrare il suo sostegno al calcio femminile, diventando fornitore ufficiale dei palloni da gara per competizioni tra cui la UEFA Women’s Champions League e la UEFA […] L'articolo UEFA, partnership con Nike per il calcio femminile è stato realizzato da ...

Calcio - tutta la FIFA World Cup Femminile Francia 2019 in diretta su Sky Sport : Sky annuncia l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l'ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52

Calcio Femminile - Mondiali 2019 in tv : tutte le partite in diretta su Sky! : Una buona notizia per il mondo del Calcio, e non solo al femminile. La Fifa World Cup che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, infatti, sarà trasmessa nella sua interezza da Sky Sport. La grande kermesse del Calcio internazionale sarà tutta visibile nel nostro Paese, per un passo in avanti a livello culturale davvero importante. Saranno 52 partite da non perdere, con 37 di questi incontri che saranno esclusiva della pay-tv. Le altre

Tutto il Mondiale di Calcio Femminile su Sky : 37 gare in esclusiva : dove vedere Mondiali calcio femminile Tv streaming. L'attenzione di appassionati e addetti ai lavori per calcio femminile cresce sempre di più e Sky ha deciso di puntarci in maniera sempre più decisa. La pay Tv ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione di tutta l'ottava edizione della FIFA World Cup di calcio femminile, che

Usa - la nazionale di Calcio Femminile fa causa alla Federazione : «Siamo pagate meno degli uomini» : La nazionale femminile di calcio statunitense detiene il titolo mondiale e tra pochi mesi volerà in Francia per difendere il trofeo conquistato quattro anni fa. Un momento d'oro per il calcio ...

Calcio – La Nazionale femminile statunitense fa causa alla Federazione : "noi discriminate" : La Nazionale USA donne fa causa alla Federazione: le campionesse del mondo lamentano condizioni peggiori dei maschi, non solo negli stipendi La Nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti porta la Federazione in tribunale. Ventotto giocatrici hanno deciso di fare causa alla United States Soccer Federation, accusandola di discriminazione di genere. Le stelle della Nazionale americana, tra le favorite dei Mondiali in programma a giugno,

Calcio Femminile - Cyprus Cup 2019 : il secondo posto dell'Italia servirà ai Mondiali in Francia : E' andata in archivio l'edizione 2019 della Cyprus Cup 2019 di Calcio femminile. Sul rettangolo verde di Larnaca (Cipro), le azzurre si sono dovute arrendere ai calci di rigore, nella finale del 1° posto, alla Corea del Nord, capaci di imporsi nonostante una duplice inferiorità numerica. Una dimostrazione di grande carattere e coesione da parte della formazione asiatica, molto forte soprattutto dal punto di vista fisico. La prova

Calcio Femminile Cyprus Cup 2019 : Italia-Corea del Nord (9-10 d.c.r) - decide un errore dal dischetto di Bonansea - nordcoreane vittoriose in nove : Termina con un'amara sconfitta il percorso della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini alla Cyprus Cup 2019. Le azzurre hanno perso ai calci di rigore la finalissima contro la Corea del Nord, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sui 2-2 e i supplementari sul 3-3 (9-10 il totale d.c.r). Una partita vibrante quella del GSZ Stadium di Larnaca nella quale le emozioni non sono mancate, con le Nordcoreane capaci

L'Allianz Stadium apre al Calcio Femminile : ospiterà Juventus-Fiorentina Women : L'Allianz Stadium apre al calcio femminile. L'impianto della società bianconera ospiterà infatti per la prima volta una gara del massimo campionato italiano donne, come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale. "Quella fra Juventus Women e Fiorentina Women's sarà una partita da ricordare. Intanto, perché sarà la sfida che vedrà contrapposte due grandi della Serie

LIVE Italia-Corea del Nord Calcio Femminile - Finale Cyprus Cup 2019 in DIRETTA : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Nord, Finale per il 1° posto della Cyprus Cup 2019, torneo di calcio femminile a inviti che andrà in archivio quest’oggi a Cipro. Al GSZ Stadium di Larnaca la Nazionale di Milena Bertolini cercherà di far proprio l’atto conclusivo, conquistando per la prima volta nella propria storia il successo in questa manifestazione a cui ha preso spesso parte. La compagine nostrana è ...

Italia-Corea del Nord Calcio Femminile - Finale Cyprus Cup 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Sara Italia-Corea del Nord la finalissima della Cyprus Cup di calcio femminile: azzurre e Nordcoreane hanno vinto i rispettivi gironi ed ora si affronteranno nell'atto conclusivo del torneo. La sfida si giocherà oggi, mercoledì 6 marzo, alle ore 17.00: per l'Italia si tratta della seconda Finale consecutiva dopo la confitta contro la Spagna della scorsa stagione. La diretta streaming del match sarà visibile sul sito ufficiale della

Calcio Femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l'egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l'egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L'andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno,

La Commissione arbitri della FIFA ha chiesto che il VAR sia usato anche ai Mondiali di Calcio femminile : Lunedì 4 marzo il presidente della Commissione arbitri della FIFA, Pierluigi Collina, ha proposto che il VAR – la video assistenza arbitrale – venga utilizzato anche durante i Mondiali di calcio femminili, che si terranno in Francia dal dal 7 giugno al

Calcio Femminile - Mondiali 2019 : molto probabile l'inserimento della VAR : Una grande novità sta per essere inserita nei prossimi Mondiali di Calcio femminile, che si svolgeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimi. Nella manifestazione iridata, nella quale farà parte anche la Nazionale italiana, potrebbe esserci l'inserimento della VAR. La scelta è stata presa oggi, nella riunione del Comitato organizzatore delle competizioni Fifa, riunitosi a Zurigo sotto la presidenza di Alexander Ceferin. Come