Cade da carro - al vaglio ruote - ringhiera : ANSA, - BOLOGNA, 11 MAR - L'ampiezza dei varchi nella ringhiera del carro e la copertura delle ruote del mezzo, sotto una delle quali è finito il bambino, sarebbero questi gli elementi sui quali si ...

Il padre di Gianlorenzo - morto Cadendo da un carro a Bologna. "Sarai sempre il mio piccolo Power Ranger : Gianlorenzo Manchisi ha indosso un costume da Power Ranger, quello rosso. Sorride in camera al genitore che scatta la foto. È Carnevale, e lui sta festeggiando per le strade di Bologna. Il padre ha voluto condividere su Facebook questo scatto del figlio, immortalato prima della tragedia. Gianlorenzo ha perso la vita cadendo da un carro. Aveva due anni e mezzo. "Eccolo prima della tragedia", scrive il padre Giuseppe su Facebook, "oggi sei ...

