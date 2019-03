tuttoandroid

(Di lunedì 11 marzo 2019)è un'applicazione che permette di instradare flussi audio multimediali subluetooth che supportano solo le chiamate telefoniche (non dotate di canali multimediali), oppure su sistemi carche possono essere interfacciati via bluetooth esclusivamente in modalità telefono.L'articolodil’audiosue carche supportano solo telefonate proviene da TuttoAndroid.

misiagentiles : RT @TuttoAndroid: BTCarMono consente di ascoltare l’audio multimediale su auricolari e car stereo che supportano solo telefonate https://t.… - TuttoAndroid : BTCarMono consente di ascoltare l’audio multimediale su auricolari e car stereo che supportano solo telefonate -