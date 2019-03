Brexit | ultimo tentativo della May Vede Juncker alla vigilia del voto

ansa

(Di lunedì 11 marzo 2019)May di convincere l'Ue sullaprima deldecisivo di martedì ai Comuni. La premier britannica sarà stasera a Strasburgo perre. "Un'offerta importante" ...

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit, ultimo tentativo della #May di convincere l'#Ue. Vede #Juncker alla vigilia del voto #ANSA - PaoloX68 : RT @Agenzia_Ansa: #Brexit, ultimo tentativo della #May di convincere l'#Ue. Vede #Juncker alla vigilia del voto #ANSA - Agenzia_Ansa : #Brexit, ultimo tentativo della #May di convincere l'#Ue. Vede #Juncker alla vigilia del voto #ANSA -