Brexit | le conseguenze | anche per l’Italia | che non immaginate

(Di lunedì 11 marzo 2019)In qualsiasi modo vada, marzo è il mese della. L’appuntamento è per venerdì 29. È la data fissata per l’uscita in teoria con o senza accordo. È la data in cui, nel caso non ci fosse accordo o rinvio, il Regno Unito lascerebbe l’Unione Europea senza regole per gestire gli scambi di merci e di denaro, magli spostamenti delle persone. Sarebbe il temuto No Deal, che porterebbe Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord a rapporti con l’Ue basati sulle regole del commercio internazionale ben diverse da quelle di libero scambio dell’Unione.Martedì 12 marzo è previsto in Parlamento un nuovo voto, l’ultima possibilità per fare approvare l’accordo fatto da Theresa May con le eventuali modifiche.IL CIGNO NERO Il mondo politico e commerciale non vuole un’uscita senza accordo perché,se molti settori hanno ipotesi e prospettive di quello ...

