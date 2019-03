Bouteflika rinuncia L’Algeria non sarà governata da un “ritratto”

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) La piazza ha vinto. Ma è una vittoria parziale. L'Algeria non saràda un "ritratto". Il presidente algerino Abdelazizannuncia la "decisione di non presentarsi per un quinto mandato" alla guida dell'Algeria e di rinviare le elezioni presidenziali del 18 aprile. Lo rende noto l'agenzia ufficiale algerina Aps. "Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me": è quanto si legge nel primo punto del "messaggio alla Nazione" del presidente, diffuso dall'agenzia. Nel testo il presidente fa riferimento al suo "stato di salute" e alla sua "età", affermando che "l'ultimo dovere nei confronti del popolo algerino" è un "contributo alle basi di una nuova Repubblica". Il messaggio parla di un "nuovo sistema algerino", di una "nuova Repubblica" che "saranno nelle mani delle nuove generazioni di ...

