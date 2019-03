Bouteflika rinuncia. L’Algeria non sarà governata da un “ritratto” : La piazza ha vinto. Ma è una vittoria parziale. L'Algeria non sarà governata da un "ritratto". Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika annuncia la "decisione di non presentarsi per un quinto mandato" alla guida dell'Algeria e di rinviare le elezioni presidenziali del 18 aprile. Lo rende noto l'agenzia ufficiale algerina Aps. "Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me": è quanto si ...