Borse europee positive, Milano a -0,48%

Apertura di segno positivo per le, che tentano il rimbalzo dopo le perdite delle scorse sedute. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,48% a 20.583 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra +0,68%, Parigi +0,5% e Francoforte +0,35%. Euro a 1,1245 dollari e 125,07 yen in apertura dei mercati valutari.(Di lunedì 11 marzo 2019)

