Boeing 737 | ecco quali sono le compagnie che hanno il velivolo | da Air Italy ad American

(Di lunedì 11 marzo 2019) Quello della Ethiopian Airlines è il secondo incindente per in737 Max in meno di un anno. Il 29 ottobre era accaduto ad un(Max 8) della Lion Air in Indonesia, con 189 persone a bordo. Anche in quel caso, un aereo nuovo, usato solo per un paio di mesi, caduto dopo 13 minuti. Cinque minuti di volo in più rispetto a quello della compagnia di Addis Abeba, precipitato con a bordo 157 passeggeri e consegnato alla compagnia a metà novembre. Era l’ultima versione del celebre 737 lanciato nel 1969 dal costruttore Usa. È entrato in servizio nel 2017 con quattro varianti (Max 7, Max 8, Max 9 e Max 10), che postrasportare tra 138 e 204 passeggeri edisegnati per voli di corto e medio raggio. Il 737 Max è ilvenduto più velocemente della storia die ha raccolto oltre 4.700 ordini da oltre 100nel mondo.Tra i clienti del 737 Max, ci...

