Blackout Venezuela, morti 80 bambini

Dopo 3 giorni diilè in ginocchio, bloccato, senza mezzi di trasporto e provviste."Ottanta bimbi sononel reparto neonatale di un ospedale paralizzato dalin" twitta il senatore repubblicano Usa Rubio, che chiede "presto ingenti aiuti,per scongiurare una catastrofe senza precedenti". Intanto da Caracas il governo Maduro annuncia la decisione di chiudere scuole e uffici e il leader dell'opposizione Guaidò quella di chiedere lo stato di emergenza.(Di lunedì 11 marzo 2019)

