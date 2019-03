Blackout in Venezuela | davvero sono causati da un cyber attacco?

Cosa c’è dietro il Blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.

La bufala degli 80 neonati morti in un ospedale venezuelano per colpa dei Blackout : La notizia di 80 neonati morti per il blackout in Venezuela è, per fortuna, falsa. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dagli ospedali venezuelani, in tutti il Paese sono 7 i piccoli hanno perso la vita a causa all'interruzione di energia elettrica. Dal 7 marzo, il numero di decessi nelle strutture sanitarie legati alla mancanza di luce è di 21 persone.Continua a leggere

Venezuela - ancora Blackout : «80 bimbi morti». Ma i medici smentiscono : «Più della metà del Venezuela si è trovata senza fornitura elettrica per ora, in una enorme tragedia economia e umana», ha scritto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajaini su Twitter. Una ...

Blackout Venezuela : il governo smentisce la morte dei pazienti negli ospedali : “Constatiamo con sorpresa che sui social media si parla di numeri di morti, è assolutamente falso”, “queste informazioni faziose non vogliono che far preoccupare la popolazione“. Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Venezuelano, Carlos Alvarado, durante un intervento televisivo con il quale smentisce la morte di molte persone negli ospedali pubblici a causa del Blackout che ha colpito il Paese. Secondo ...

