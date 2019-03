Biscotti Pan di Stelle a prima colazione La ricetta facile e veloce

cosacucino.myblog

(Di lunedì 11 marzo 2019)Pan di… laIngredienti:500 grammi di farina 2 cucchiai di miele 30 grammi di cioccolato fondente 30 grammi di cacao amaro in polvere 50 grammi di burro 360 grammi di zucchero a velo 30 grammi di zucchero semolato 50 ml di latte 20 grammi di nocciole 1 cucchiaino di bicarbonato 1 uovoPreparazione: 30 minuti + 20 minuti di cottura Preparazione:Preriscalda il forno a 200°, e poi procedi con la preparazione dei. Metti le nocciole e 30 grammi di zucchero a velo nel tritatutto, e riducile in polvere. Poi mettile in una ciotola.Nel frullatore, unisci il burro a temperatura ambiente con 300 grammi di zucchero a velo, fino ad ottenere un composto cremoso e denso. Aggiungi il tuorlo dell’uovo, il latte, il miele e il cioccolato fuso.In una grossa ciotola, mescola la farina con il cacao amaro in polvere, il bicarbonato e la farina di ...

