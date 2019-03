Big Eyes film stasera in tv 11 marzo | cast | trama | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 11 marzo 2019) Bigè ilin tv lunedì 112019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVBigin tv:La regia è di Tim Burton. Ilè composto da Christoph Waltz, Amy Adams, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Danny Huston, Terence Stamp.Bigin tv:Margaret Ulbrich è una giovane donna senza soldi che dipinge per passione e per necessità quadretti semicaricaturali di bambini dagli occhi esageratamente grandi. Quando si risposa con Water Keane, anche lui pittore più famoso della moglie, spaccia i quadri della moglie per propri. Entrambi diventano famosi negli anni ’50 per i loro ritratti kitsch di trovatelli con occhi enormi ma mentre Walter appariva in pubblico e si godeva il successo, la più ...

