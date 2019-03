Beautiful | XANDER AVANT arriva nelle puntate italiane! Anticipazioni

tvsoap

(Di lunedì 11 marzo 2019)italiane didella seconda parte di marzo 2019 farà il suo ingresso in scena Ale(che impareremo a conoscere col diminutivo), una delle tante new entry di cui da tempo vi parliamonostreamericane. Negli episodi in onda negli Stati Uniti, infatti,(interpretato dal giovane attore Adain Bradley) è presente fin dallo scorso giugno, ma, a causa della distanza con la programmazione di Canale 5, noi lo conosceremo solo ora.Come il cognome lascia chiaramente intuire si tratta di un parente di Maya Forrester: nello specifico è suo cugino (figlio del fratello di Julius) ed è nato e cresciuto nel Regno Unito, di cui è originaria la madre.italiane: scatta l’intesa traed EMMA Il ragazzo arriverà da Londra per uno stage alla Forrester Creations. Fin da subito sarà evidente che ...

