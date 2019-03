Beach volley | World Tour 2019 Doha Ranghieri Caminati e Rossi Carambula vogliono il pass

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Chi per confermare il grande risultato di Sydney, chi per riscattare la delusione australiana:scendono in campo domani nella mattinata italiana per dare l’assalto alla qualificazione nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di. Nel main draw ci sono già Lupo/Nicolai, che tornano in campo sette mesi dopo le finali deldi Amburgo, assieme a tutte le migliori coppie del panorama mondiale, e l’Italia prova ad aumentare il suo contingente.scendono in campo per il primo turno delle qualificazioni domattina alle 7 per affrontare gli svizzeri Zandbergen/Kissling, coppia di discreto livello che vanta lo scorso anno un terzo posto nel torneo 1 Stella di Manila, unico podio della carriera. In caso di vittoria gli azzurri sarebbero attesi da una prova durissima contro i brasiliani Ricardo/Alvaro Filho: il ...

