Basket | Virtus Bologna esonera Sacripanti

Basket - Djordjevic torna in Italia : l'approdo alla Virtus Bologna è ufficiale : Nella settimana più lunga, caratterizzata anche dal dolore per la scomparsa del presidente-bandiera Alberto Bucci, la Virtus Bologna ha concretizzato l'ultimo passo della rivoluzione attesa da qualche ...

Basket - Serie A 2019 : salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di Basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le ...

Basket : 4 multate - stangata la Virtus - : Multe per quattro società nella serie A maschile di Basket. Multa salata per la Virtus, nonostante fosse in trasferta. GERMANI BRESCIA . Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del ...

Basket : Bertram Derthona lotta ma cade contro la capolista Virtus Roma : A pesare sull'economia della gara anche l'assenza di Alibegovic. Per i leoni spiccano i 16 punti di Bertone, i 13 di Viglianisi, gli 11 di Spizzichini. Complimenti a Roma per la vittoria' ha detto ...

Diretta Virtus Roma Tortona / Risultato finale 79-66 : vince la capolista! - Basket A2 - : Diretta Virtus Roma Tortona streaming video e tv: orario e Risultato live della partita di basket per la 24giornata di Serie A2 Ovest, oggi 10 marzo,.

È morto a 71 anni Alberto Bucci - allenatore di Basket che vinse tre Scudetti con la Virtus Bologna : È morto a 71 anni Alberto Bucci, allenatore di basket bolognese che vinse tre Scudetti con la Virtus Bologna: nel 1984, nel 1994 e nel 1995. Bucci, che era presidente della società dal 2016, era malato di leucemia. Non ebbe

Basket - addio ad Alberto Bucci : ex coach e presidente della Virtus Bologna : Il mondo del Basket e dello sport italiano piangono Alberto Bucci, per tre volte campione d'Italia da allenatore della Virtus Bologna , 1984, 1994, 1995, club di cui era stato presidente negli ultimi ...

Il mondo del Basket piange la scomparsa di coach Alberto Bucci - leggenda della Virtus : "Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente , Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da ...

Basket - è morto Alberto Bucci a 70 anni. Da allenatore ha vinto tre scudetti con la Virtus Bologna - di cui è poi diventato presidente : Il Basket italiano piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più rappresentativi degli Anni ’80 e ’90. Alberto Bucci, dopo una lunga malattia, è morto all’età di 70 anni, lasciando tre figlie e un’eredità non da poco all’interno della nostra pallacanestro. Nato a Bologna il 25 aprile 1948, Bucci ha avuto modo di fare la sua prima esperienza da allenatore di Serie A (allora Serie A1) all’età di 25 anni, in ...

LIVE Le Mans-Virtus Bologna Basket - Champions League 2019 in DIRETTA : andata degli ottavi di finale in Francia : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata degli ottavi di finale di basketball Champions League tra Le Mans e Segafredo Virtus Bologna, primo passo del tabellone a eliminazione DIRETTA della competizione FIBA giunta alla sua terza edizione. All’Antares, il palasport da seimila posti che si trova DIRETTAmente all’interno del circuito della mitica 24 Ore, va dunque in scena la sfida che apre ufficialmente ...

Le Mans-Virtus Bologna - Champions League Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ricomincia la basketball Champions League 2018-2019 e si riparte con gli ottavi di finale. Si gioca con la formula dell’andata e ritorno e stasera tocca alla Virtus Bolgona, che scenderà in campo contro i francesi di Le Mans. Una partita importante per la Virtus, che vuole ottenere un risultato positivo in terra francese, per vivere con più tranquillità il ritorno a Bologna. La squadra di Pino Sacripanti ha chiuso al primo posto nella ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna comincia da Le Mans gli ottavi di finale. Mario Chalmers debutta in bianconero : Il tempo dell’attesa è finito: la Segafredo Virtus Bologna ritorna in Europa per giocare gli ottavi della Basketball Champions League 2018-2019. La corsa verso la prima delle due coppe organizzate dalla FIBA parte dall’Antares di Le Mans, dove domani sera gli uomini di Pino Sacripanti si recheranno a far visita a quelli di Eric Bartecheky. Sarà una giornata particolare, quella delle V nere, perché ci sarà il debutto dell’ultimo ...

Le Mans-Virtus Bologna - Ottavi Champions League Basket 2019 : programma - orari e tv : Torna in scena la basketball Champions League 2018-2019, e lo fa con gli Ottavi di finale, che si giocano con la formula dell’andata e ritorno. La Segafredo Virtus Bologna, prima nel girone D al termine delle 14 partite di stagione regolare, si è guadagnata uno scontro con i francesi di Le Mans, una delle società storiche del basket d’Oltralpe. Potenzialmente c’è una forte curiosità in chiave bolognese, perché potrebbe fare il ...

Serie A Basket – Rimonta al cardiopalma di Venezia - la Virtus Bologna si arrende di misura nel finale : Dopo un avvio spumeggiante, la Virtus Bologna cede il passo nel finale a Venezia che si impone con il punteggio di 76-77 Una partita pazzesca, una Rimonta esaltante quella di Venezia che strappa la vittoria alla Virtus Bologna proprio nell’ultimo quarto. L’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala spettacolo, con i padroni di casa che partono fortissimo nella prima frazione, andando ...