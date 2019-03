Basket – Serie A | l’Olimpia non dà scampo a Reggio Emilia | terzo successo consecutivo per

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A Basket 2019 DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (51-58) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Grissin Bon Reggio Emilia-Olimpia Milano, match valevole per la 21a giornata della Serie A di basket. Il posticipo di questo turno di campionato sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera ...

Basket - Serie A 2019 : salta la panchina di Pino Sacripanti! Sasha Djordjevic è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Le prime voci avevano cominciato a rincorrersi già la scorsa settimana, ma la sconfitta contro Cantù è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso: Stefano Sacripanti non è più l’allenatore della Virtus Bologna. La società di Basket emiliana ha infatti esonerato il proprio tecnico ingaggiando al suo posto il serbo Sasha Djordjevic, profondo conoscitore del campionato italiano avendolo frequentato sia da giocatore (con le ...

Basket - Serie A 2019 - 21^ giornata : Trento lascia sfogare Brescia - poi espugna il PalaLeonessa e resta agganciata al treno playoff : Vittoria della Dolomiti Energia Trentino nel posticipo serale della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione di coach Maurizio Buscaglia ha battuto con il punteggio di 79-84 la Germani Basket Brescia, espugnando il PalaLeonessa e facendo un passo importante verso la zona playoff. Decisiva una valente prestazione di squadra, con Toto Forray e Devin Marble a quota 13 punti e Aaron Craft e Nikola Jovanovic a 12. Per ...

Basket - 21ª giornata Serie A : Brescia ko in casa contro Trento - risultati e classifica : La ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket si chiude con il ko casalingo di Brescia, che cede 79-84 a Trento Quarta vittoria consecutiva per Trento nel posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che si chiuderà domani con il testa coda tra Reggiana e Olimpia Milano. Gli uomini di Buscaglia espugnano il PalaLeonessa di Brescia, infliggendo ai padroni di casa una dolorosa sconfitta. ...

Basket Serie A - Avellino rimonta dal -23 e batte Varese. Ok Cremona e Venezia : ROMA - Dopo l'anticipo del sabato sera tra Trieste e Pesaro , la Serie A di Basket riparte dal lunch match tra Brindisi e Torino . In campo anche Avellino - Varese , Cantù - Bologna e Cremona - ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Serie A Basket – Venezia non dà scampo a Sassari - Cremona e Cantù sorridono : Varese ko ad Avellino : Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, Venezia si avvicina momentaneamente a Milano: vittorie per Cremona e Cantù Seconda vittoria consecutiva per Venezia che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, supera in scioltezza Sassari con il punteggio di 98-90. Una vittoria importante che permette ai lagunari di avvicinarsi momentaneamente alla capolista Milano, impegnata domani nel posticipo di ...

Basket Serie A2 - Poderosa Montegranaro ko a Treviso. Bologna allunga - Siena sciopera : TORINO - Fortitudo Bologna e Virtus Roma vincono e consolidano il loro primato nei rispettivi gironi di Serie A2 . Gli emiliani trovano il successo in trasferta sul campo di Ravenna , mentre i ...

Basket Serie A - Torino sfiora l'impresa : Brindisi vince solo all'overtime : Torino - La grande reazione nel finale di partita non basta alla FIAT Torino per espugnare il campo di Brindisi : l' Happy Casa vince solo dopo l'overtime 96-89. Completano il programma della 21° ...