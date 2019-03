Basket | Serie A 2019 | 21a giornata | Trento lascia sfogare Brescia | poi espugna il

Basket - 21ª giornata Serie A : Brescia ko in casa contro Trento - risultati e classifica : La ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket si chiude con il ko casalingo di Brescia, che cede 79-84 a Trento Quarta vittoria consecutiva per Trento nel posticipo domenicale della ventunesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che si chiuderà domani con il testa coda tra Reggiana e Olimpia Milano. Gli uomini di Buscaglia espugnano il PalaLeonessa di Brescia, infliggendo ai padroni di casa una dolorosa sconfitta. ...

Basket Serie A - Avellino rimonta dal -23 e batte Varese. Ok Cremona e Venezia : ROMA - Dopo l'anticipo del sabato sera tra Trieste e Pesaro , la Serie A di Basket riparte dal lunch match tra Brindisi e Torino . In campo anche Avellino - Varese , Cantù - Bologna e Cremona - ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Serie A Basket – Venezia non dà scampo a Sassari - Cremona e Cantù sorridono : Varese ko ad Avellino : Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, Venezia si avvicina momentaneamente a Milano: vittorie per Cremona e Cantù Seconda vittoria consecutiva per Venezia che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, supera in scioltezza Sassari con il punteggio di 98-90. Una vittoria importante che permette ai lagunari di avvicinarsi momentaneamente alla capolista Milano, impegnata domani nel posticipo di ...

Basket Serie A2 - Poderosa Montegranaro ko a Treviso. Bologna allunga - Siena sciopera : TORINO - Fortitudo Bologna e Virtus Roma vincono e consolidano il loro primato nei rispettivi gironi di Serie A2 . Gli emiliani trovano il successo in trasferta sul campo di Ravenna , mentre i ...

Basket Serie A - Torino sfiora l'impresa : Brindisi vince solo all'overtime : Torino - La grande reazione nel finale di partita non basta alla FIAT Torino per espugnare il campo di Brindisi : l' Happy Casa vince solo dopo l'overtime 96-89. Completano il programma della 21° ...

DIRETTA BRESCIA TRENTO/ Streaming video Rai : parola a Coach Diana - Basket Serie A - : DIRETTA BRESCIA TRENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 21giornata di Serie A, oggi domenica 10 marzo,.

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Brindisi vince al supplementare l’anticipo del mezzogiorno - sconfitta una gagliarda Torino : L’Happy Casa Brindisi vince un match combattutissimo contro la Fiat Torino nell’anticipo del mezzogiorno della ventunesima giornata di Serie A. E’ una vittoria al supplementare molto importante, quella raccolta dagli uomini di coach Vitucci, perché consente loro di restare in piena lotta per la conquista del fattore campo in una Serie di quarti di finale dei playoff scudetto. Brindisi ha in Riccardo Moraschini il miglior ...

Basket – Serie A : Brindisi show - vittoria ai supplementari! Torino non riesce nella rimonta : Brindisi trionfa ai supplementari: Torino tenta la rimonta ma cede sul finale E’ iniziata la 21ª giornata di Serie A di Basket: dopo l’anticipo di ieri sera, nella sfida domenicale di mezzogiorno Brindisi e Torino hanno regalato spettacolo puro. Dopo un inizio super di Torino, che si è portato in netto vantaggio sui padroni di casa, Brindisi ha reagito, riequilibrando il match nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa ...

Basket - 1 minuto di silenzio sui campi di Serie A in ricordo di Alberto Bucci : Alberto Bucci ci ha lasciati ieri all’età di 70 anni, il mondo del Basket lo ricorderà quest’oggi con un minuto di silenzio Per ricordare ed onorare la memoria di Alberto Bucci, allenatore e presidente dal 2016 della Virtus Bologna scomparso ieri, il presidente della FederBasket, Giovanni Petrucci, ha disposto che si osservi un minuto di silenzio su tutti i campi di ogni campionato. (Spr/AdnKronos)L'articolo Basket, 1 minuto di ...

DIRETTA BRINDISI TORINO/ Streaming video e tv : parla coach Vitucci - Basket Serie A - : DIRETTA BRINDISI TORINO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 21giornata di Serie A, oggi domenica 10 marzo,.

Reggio Emilia-Olimpia Milano - Serie A Basket 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Il posticipo della 21a giornata della Serie A di basket è tra Grissin Bon Reggio Emilia ed Armani Exchange Milano. Si gioca lunedì sera e sarà il più classico dei testacoda, visto che l’Olimpia è in vetta alla classifica con 34 punti, mentre i padroni di casa sono ultimi con solo dieci punti. Milano è reduce dalla trasferta di Mosca e potrebbe avere già la testa alla sfida di giovedì sera contro l’Olympiacos e anche per questo ...

Basket - Serie A 2019 oggi (10 marzo) : il calendario e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si completa quasi tutta la 21a giornata di Serie A in questa seconda domenica di marzo, che si apre nel ricordo di un grande della nostra pallacanestro, Alberto Bucci, scomparso ieri sera all’età di settant’anni dopo una lunga malattia contro la quale ha combattuto con dignità, recandosi al PalaDozza per le partite della sua Virtus Bologna fin quasi alla fine. Si parte con il mezzogiorno brindisino al PalaPentassuglia, dove ...