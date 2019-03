Bambini zombie in Days Gone su PS4? Sony Bend risponde alle polemiche

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Per i possessori di, il mese di aprile fa rima (anche) con. Si tratta della prossima esclusiva riservata alla console di ultima generazione a marchio. Un titolo che porta infetti e sopravvivenza sui nostri schermi grazie all'impegno degli sviluppatori diStudio, chiamati a confezionare un open world "zombesco" dalla narrazione trascinante. Uno sforzo creativo che ho già avuto modo di provare in prima persona grazie ad un press event in quel di Milano, e che oggi torna sotto i riflettori a causa di una polemica piuttosto spinosa.In, come molti di voi già sapranno, il protagonista Deacon St. John è costretto a sopravvivere in un mondo devastato dalla pandemia, in cui feroci creature dette Freaker sono assetate di sangue e carne umana. Praticamente accecate da una misteriosa rabbia cannibale. Tra queste, sono presenti anche i mostriciattoli noti come ...

