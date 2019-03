Auto | oltre 20mila clienti hanno già preordinato l’elettrica Porsche Taycan

Donne e Auto nuova : oltre 5000 euro in meno rispetto agli uomini - i marchi preferiti dal genere femminile : Le Donne spendono €5.500 in meno degli uomini per comprare l’auto nuova; per il 42% i bassi consumi sono una priorità. meno budget ma più preparazione degli uomini nel processo di scelta e acquisto La scelta dell’auto nuova è un processo influenzato da tanti fattori, tra cui il potere di acquisto, le esigenze pratiche della propria quotidianità, i gusti estetici e i costi di gestione. Che conseguenze hanno sulle Donne tutti questi ...

Vercelli - tangenti in cambio di Autorizzazioni per le giostre : 7 arresti e 36 indagati. Oltre mille sequestri in tutta Italia : Bastava pagare e si ottenevano le autorizzazioni per il funzionamento delle giostre, senza nessuna verifica sulla sicurezza. È lo scenario emerso nell’indagine ‘Luna Park‘ dei carabinieri di Vercelli, che mercoledì hanno arrestato 7 persone e sequestrato quasi 1100 giostre in tutto il Paese, distribuite in 88 province. Trentasei gli indagati, tra cui alcuni funzionari e amministratori di alcuni Comuni del nord Italia. Arrestato ...

Parco Valentino 2019 - dalla F1 alle Auto elettriche. Dal 19 al 23 giugno a Torino attese oltre 600.000 persone : Speriamo, quindi, di poter introdurre a breve, proprio lavorando con le istituzioni, strumenti di politica industriale adeguati a supportare le imprese in questo difficile momento'. Infine conclude ...

Roma - Auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale : è di Maurizio Politi - consigliere della Lega : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Neve : Autostrada del Brennero chiusa - oltre 12 chilometri di coda - gente bloccata da 20 ore : Continua l'ondata di maltempo che da ieri sta colpendo il Centro-Nord con piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi. La situazione è critica in alcune zone dell'Alto Adige, dove la Neve è caduta...

Si sdraia su cofano dopo litigio - appeso all'Auto a oltre 100 km orari - : successo su un'autostrada nei pressi di Boston. I due avevano avuto un diverbio per un piccolo incidente. L'automobilista ha continuato la sua corsa nel traffico, accelerando e frenando per cercare di ...

Giornata della Memoria - a Napoli in scena “Lo sguardo oltre il fango”. L’Autore : “Importante parlare della Shoah” : Un numero di riconoscimento e un destino che sembra già scritto. Ziva ha undici anni quando diventa prigioniera di un campo di concentramento. Addosso due uniche ‘colpe’: essere polacca ed essere ebrea. Lì incontrerà, instaurando con lui un dialogo profondo, Peter, coetaneo figlio di un comandante nazista, direttore del campo. Un’amicizia che le cambierà la vita, fino a farle “vedere oltre il fango”. È la trama del dramma musicale che giovedì 24 ...

Smog : oltre 350 violazioni per il blocco Auto a Roma : Nella giornata di oggi, in occasione della terza delle cinque “domeniche ecologiche” programmate, la polizia locale a Roma ha eseguito complessivamente circa 2300 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 369 violazioni. “Rispetto alle precedenti giornate, si e’ potuto riscontrare un maggior rispetto del provvedimento emanato ai fini del contenimento e prevenzione dell’inquinamento atmosferico, con una ...

CES 2019 : Kia va oltre la guida Autonoma - a Las Vegas l’Auto che capisce l’emozioni : Al CES di Las Vegas 2019 Kia sorprende presentando una nuova tecnologia finalizzata a migliorare l’esperienza umana legata alla mobilità post-autonoma. La mostra interattiva “Space of Emotive Driving” infatti ipotizza uno scenario in cui la guida autonoma è già parte integrante della mobilità di tutti i giorni. I coreani la chiamano R.E.A.D. acronimo di Real-time Emotion Adaptive Driving ed è una tecnologia sviluppata in collaborazione con il ...

Barletta - in Auto oltre un chilo di cocaina : arrestato un 29enne : In auto aveva oltre un chilo di cocaina. Gli agenti del commissariato di Barletta hanno arrestato ieri mattina il pregiudicato 29enne Mariano Tupputi. L'uomo, noto alla polizia di stato di Barletta ...

Maltempo in Abruzzo - Tir bloccati su Autostrada - oltre un metro di neve a Pizzoferrato : Chieti - La Prefettura di Isernia, ha emesso l'ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma ciò non ha evitato i disagi sulla Statale 650 Trignina con tir bloccati all'altezza di Bagnoli del Trigno molti in viaggio da ieri sera. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per riportare la situazione della viabilità alla normalità su quella statale che ...

Rc Auto - nel 2019 costerà di più a oltre un milione di Automobilisti italiani : Il 2019 si apre con una cattiva notizia per 1,2 milioni di italiani, che vedranno salire i costi della propria RC Auto. Chi sono questi sfortunati Automobilisti? Quelli che hanno denunciato alla propria assicurazione un sinistro con colpa durante l’anno appena passato, secondo le risultanze di un’analisi commissionata all’istituto di ricerca mUp Research da Facile.it. Nello specifico, si tratta del 3,83% del campione ...