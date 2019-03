ATP Indian Wells – Tutto troppo facile per Isner e Nadal | entrambi ai sedicesimi senza

ATP Indian Wells 2019 : programma di oggi (11 marzo). Orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Gli italiani in campo : Si apre la giornata dedicata ai terzi turni della parte alta del tabellone maschile e di quello femminile a Indian Wells: ricompare, dunque, l’immagine e la fattezza umana di Novak Djokovic, come pure quella di Alexander Zverev. Il programma offre, per quanto riguarda gli uomini, un’interessante chiusura con il match tra Djokovic e il tedesco Philipp Kohlschreiber, che da sempre propone un bel tennis vario e che ha eliminato Nick ...

ATP Indian Wells – Tonfo Fognini all’esordio - il moldavo Albot estromette l’azzurro dal torneo : Sconfitta da incubo per Fognini al debutto, l’azzurro non riesce a superare il proprio avversario moldavo perdendo in due set Termina immediatamente l’avventura di Fabio Fognini ad Indian Wells, l’azzurro esce al secondo turno per mano del moldavo Albot, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-0, 7-6. Avvio da incubo per l’italiano, che non riesce a contrastare i colpi del proprio avversario perdendo a zero il ...

ATP Indian Wells – Debutto sul velluto per Cilic - il serbo Lajovic superato in due set : Il tennista croato impiega un’ora e mezza per superare il proprio avversario, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-4 Marin Cilic avanza al terzo turno del torneo ATP di Indian Wells, superando in due set il serbo Lajovic. Partita a senso unico, con il croato che tiene sempre in mano il pallino dell’incontro, chiudendo dopo un’ora e mezza di gioco con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel prossimo turno, il numero undici del ...

ATP Indian Wells – Esordio positivo per Roger Federer - il tedesco Gojowczyk asfaltato in due set : Vittoria agevole per lo svizzero all’Esordio nel torneo di Indian Wells, il tedesco lotta nel secondo set ma deve arrendersi alla superiorità dell’avversario Ottimo Esordio per Roger Federer nel torneo di Indian Wells, lo svizzero supera in scioltezza il tedesco Gojowczyk con il risultato di 6-1, 7-5. Primo set che va in archivio dopo soli venticinque minuti, un avvio pimpante di King Roger che sorprende e non poco il proprio ...

ATP Indian Wells – Mannarino spaventa Nishikori - il giapponese trema ma accede al terzo turno : Il tennista asiatico va in vantaggio ma si fa rimontare dal suo avversario, andando vicinissimo al ko nel tie-break del terzo set Successo sofferto per Kei Nishikori all’esordio nel torneo di Indian Wells, il giapponese suda le proverbiali sette camicie per avere ragione del francese Mannarino, sconfitto al terzo set con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6. Passato in vantaggio senza patemi al termine del primo parziale, il numero 6 del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in doppio Andreas Seppi e Marco Cecchinato subito out : Dura appena 53 minuti l’esperienza nel tabellone di doppio di Andreas Seppi e Marco Cecchinato nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: la coppia azzurra è stata eliminata al primo turno dalla coppia numero tre del seeding, composta dall’austriaco Oliver Marach e dal croato Mate Pavic, che ha vinto per 6-4 6-0. Nel primo set gli azzurri si salvano al deciding point in apertura, poi fino al sesto game il servizio è dominante- Sul ...

ATP Indian Wells - colpo di scena : fuori il top 10 Tsitsipas - avanza Djokovic : Se nelle precedenti giornate ad Indian Wells non si sono registrate grosse sorprese, in quella di ieri sono uscite, in un sol colpo, ben sette teste di serie della parte alta del tabellone. Clamoroso l'exploit della promessa del tennis canadese Felix Auger-Aliassime, capace di superare il numero 10 del ranking ATP, il greco Stefanos Tsitsipas, con il punteggio di 6-4 6-2. Altro exploit del 40enne croato Ivo Karlovic, numero 89 della classifica ...

ATP Indian Wells : crolla Kyrgios - Djokovic e Thiem rispondono presente : Indian Wells, Novak Djokovic ha esordito con una vittoria su Fratangelo, passa al terzo turno anche Zverev contro il ‘ritirato’ Klizan L’ATP di Indian Wells ha perso un protagonista molto atteso come Nick Kyrgios al secondo turno. Il tennista australiano ha perso con un doppio 6-3 contro il tedesco Kohlschreiber, uscendo così anzitempo dal torneo sul cemento americano. Bene invece Thiem, 6-4 7-5 a Thompson. Il cemento non ...

ATP Indian Wells - Cecchinato è già fuori : ko contro Ramos-Vinolas - vincono anche Karlovic e Raonic : ATP Indian Wells, Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo per mano dello spagnolo Ramos-Vinolas al termine di un incontro senza storia Giornata non certo positiva per Marco Cecchinato, il quale è stato eliminato dal torneo ATP di Indian Wells. Il tennista azzurro ha perso contro Ramos-Vinolas senza mai di fatto entrare in partita, col punteggio di 6-4 6-2. Netto il dominio dello spagnolo, forse anche al di là del punteggio. ...

ATP Indian Wells - fenomeno Auger-Aliassime : Tsitsipas massacrato : ATP Indian Wells, Felix Auger-Aliassime ha giocato una partita quasi perfetta contro il top 10 greco Tsitsipas Felix Auger-Aliassime ha dominato Tsitsipas al secondo turno del torneo ATP di Indian Wells. Il giovane canadese ha giocato una partita perfetta contro il greco, vincendo 6-4 6-2, risultato che dice forse poco rispetto al tennis messo in mostra quest’oggi. Adesso il giovane Auger-Aliassime se la vedrà al terzo turno col ...

ATP Indian Wells : Fognini e Djokovic iniziano col piede giusto in doppio - sconfitta la coppia Raonic-Chardy : La coppia formata dall’azzurro e dal serbo supera in due set quella formata dal canadese Raonic e dal francese Chardy Esordio con vittoria per Fabio Fognini e Novak Djokovic nel tabellone del doppio al ‘BNP Paribas Open’ di Indian Wells, in California. L’azzurro, assieme al n.1 del mondo hanno sconfitto 7-6 (7-5), 6-1, in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, la coppia composta da Milos Raonic e Jeremy ...

ATP Indian Wells : superano il turno Stan Wawrinka e Steve Johnson : Si conclude il primo turno del Master 1000 americano; lo svizzero Stan Wawrinka supera un ostico Daniel Evans al terzo set, col punteggio di 6-7 6-3 6-3, c'è da dire che il britannico ha tenuto testa al forte elvetico, ormai nettamente recuperato dall'operazione al ginocchio. Il derby americano se lo aggiudica Steve Johnson, che supera con un duplice 6-3 il giovane connazionale Taylor Fritz Fuori subito Seppi Un Andreas Seppi distratto e ...

ATP Indian Wells – Esordio complicato per Wawrinka - Evans battuto in rimonta al terzo set : Lo svizzero supera in tre set il britannico Evans dopo oltre due ore di gioco, al secondo turno per Wawrinka ecco Fucsovics Più difficile del previsto l’Esordio di Stan Wawrinka ad Indian Wells, il tennista svizzero ha bisogno del terzo set per superare il britannico Evans ed accedere così al secondo turno del torneo, dove affronterà Fucsovics. Perso il primo set al tie-break per sette punti a quattro, l’elvetico comincia ad ...

ATP Indian Wells - risultati prima giornata : avanti Ivo Karlovic e Sam Querrey : Si è conclusa la prima giornata del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, tra i risultati che maggiormente saltano agli occhi troviamo la vittoria del 40enne croato Ivo Karlovic, il quale, nonostante l'età, riesce ad avere la meglio sull'australiano Ebden con il risultato di 7-6 7-6. Sorpresa anche nel match tra il qualificato americano Giron ed il più quotato francese Chardy, concluso con la vittoria del padrone di casa, anche in questo caso ...