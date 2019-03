Atletico | Koke | spogliatoio molto carico

Atletico Madrid - infortunio per Koke : lo spagnolo rischia di saltare il match con la Juventus : Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha riportato una lesione di primo grado alla coscia destra Brutte notizie in casa Atletico Madrid, costretto a perdere per qualche settimana Koke. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione muscolare nel corso del match con l’Huesca, che potrebbe costargli l’andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Questo il comunicato del club: ‘Koke, che ha ...