Atletica | tante novità dalla IAAF Cancellata la 50 km di marcia dopo Tokyo 2020

(Di lunedì 11 marzo 2019) Arrivata la decisione definitiva: la 50 km dinon sarà più nel programma olimpico e mondiale per quanto riguarda l’. La gara più lunga del programma, che spesso e volentieri ha esaltato i colori italiani (tre ori olimpici per il Bel Paese) scompare definitivamentei Giochi di: oggi l’ufficialità arrivata da un consiglio della Federazione Internazionale, la. Una scelta che comunque farà discutere a lungo: in tanti tra gli atleti e addetti ai lavori si erano già espressi contrariamente.L’obiettivo è quello di rendere più televisiva la disciplina, per garantirle un futuro: nella grandi rassegne (Olimpiadi, Mondiali ed Europei) ci saranno due gare maschili e femminili (diventano la 10 o la 20 km e la 30 o 35 km). Molto più apprezzabile è la decisione di testare delle solette elettroniche per aumentare al massimo l’oggettività ...

