Atletica | Olimpiadi Tokyo 2020 | definiti i criteri di qualificazione | conterà il ranking

(Di lunedì 11 marzo 2019) La IAAF havamente approvato il sistema dialledi. A Doha (Qatar) il Consiglio della Federazione Internazionale dileggera ha varato il nuovo regolamento per ottenere i pass a cinque cerchi: per la prima volta nella storia non ci saranno solo i minimi ma si utilizzerà il nuovissimo WorldGli atleti dovranno dunque essere tra i migliori delle proprie specialità (è definito un numero di posti a disposizione per ogni evento) e per essere in graduatoria bisognerà ovviamente ottenere dei piazzamenti negli eventi internazionali e nazionali in programma tra il 1° maggio 2019 e il 29 giugno(per 50 km di marcia e Maratona si va dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio). In base ai risultati ottenuti in ogni gara e alla prestazione si ottengono dei punti che, sommati, definiranno le varie classifiche (sono previste delle ...

