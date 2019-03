Atletica | Coppa Europa lanci 2019 | Italia seconda al maschile Sara Zabarino vince nel

Atletica – Coppa Europa di lanci - la Nazionale azzurra seniores chiude al secondo posto la rassegna di Samorin : Gli azzurri migliorano di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria L’Italia sale anche quest’anno sul podio a squadre nella Coppa Europa di lanci. A Samorin, in Slovacchia, gli azzurri chiudono al secondo posto con il team senior maschile, per soli otto punti alle spalle della Polonia, migliorando di un gradino rispetto alla terza posizione dell’anno scorso e sfiorando la vittoria. Nel giavellotto ...

Atletica - Coppa Europa lanci 2019 : Sara Fantini si esalta - martello a 69.25. Fabbri torna oltre i 20 metri - Italia terza al maschile : A Samorin (Slovacchia) è incominciata la Coppa Europa di lanci e l’Italia è stata protagonista nella prima giornata: terzo posto provvisorio con la squadra maschile e sesto per quella femminile. Sara Fantini ha spedito il suo martello a 69.25 metri (miglior prestazione nazionale under 23) e ha così concluso al decimo posto nella gara vinta dalla bielorussa Hanna Malyshik (74.95). Leonardo Fabbri è tornato oltre i 20 metri dopo ...

Atletica - Coppa Europa lanci – Sara Fantini firma il record U23 nel martello : Sara Fantini supera nella Coppe Europa di lanci a Samorin: l’azzurra firma il record nel lancio del martello U23 Un avvio da primato per gli azzurri a Samorin, in Slovacchia, nella giornata inaugurale della Coppa Europa di lanci. Sulla pedana del martello Sara Fantini ritocca due volte la sua migliore prestazione italiana under 23 per arrivare fino 69,25 nel quarto turno, dopo essere già cresciuta con 68,69 alla seconda prova. La ...

Atletica - Coppa Europa di lanci 2019 : l’Italia si affida a Fraresso - Fabbri e Visca per brillare a Samorin : Nel weekend andrà in scena la Coppa Europa di lanci, a Samorin (Slovacchia) spazio alla 19^ edizione di questa competizione che a tutti gli effetti chiude la stagione invernale dell’Atletica leggera. L’Italia si presenta all’appuntamento con 16 atleti (8 uomini e 8 donne), schiereremo tre formazioni (manca quella under 23 femminile a causa di un infortunio della pesista Martina Carnevale) e l’obiettivo è quello di ...

Atletica – Coppa Europa di lanci - gli azzurri pronti per il trofeo continentale di Samorin : E’ arrivata in Slovacchia la squadra italiana che sabato 9 e domenica 10 marzo sarà in gara nel trofeo continentale con 16 atleti tra peso, disco, martello e giavellotto La squadra azzurra è partita oggi per Samorin, in Slovacchia, dove sabato 9 e domenica 10 marzo sarà impegnata per la 19esima edizione della Coppa Europa di lanci. Nella prima delle due giornate si disputeranno le gare maschili senior di peso e disco, mentre al ...