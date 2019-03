Atalanta | Gasperini | ' Dispiaciuto per quanto successo a Genova'

Caso Gasperini - Ferrero : 'Non si alzano le mani - hai sbagliato'. Il tecnico dell'Atalanta : 'Mi spiace' : Genova - 'Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare ...

Sampdoria-Atalanta - Ferrero a gamba tesa : “Gasperini - hai sbagliato!” : Sampdoria-Atalanta, vale a dire l’espulsione di Gasperini Sampdoria-Atalanta è stata una gran bella gara, tra due squadre d’alta classifica, terminata con la vittoria dei bergamaschi a Marassi. Un episodio però ha fatto molto discutere, vale a dire la spinta di Gasperini ad un dirigente della Samp dopo l’espulsione dalla panchina atalantina. Il patron dei doriani Massimo Ferrero ha parlato a SampTv, bacchettando il ...

Gasperini - spinta a Ienca in Sampdoria-Atalanta : le FOTO : Nel post partita la Samp accusa: 'Questo non è sport, dobbiamo mantenere i toni bassi. Ci sono dei testimoni che parleranno alla Procura Federale. Si parla di una manata forte', mentre Gasperini si ...

Scontro Gasperini-Ienca - l’allenatore dell’Atalanta fa chiarezza : “sberla? L’ho appena toccato - vi dico tutto” : Scontro fra Gian Piero Gasperini e il segretario generale della Sampdoria, Massimo Ienca: l’allenatore dell’Atalanta fa chiarezza Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Dopo il rigore fischiato ai padroni dicasa, trasformato in seguito da Quagliarella, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato espulso per proteste. Nel tunnel degli spogliatoi, Gasperini avrebbe colpito Massimo Ienca, segretario ...

Atalanta - follia Gasperini : espulso dopo il rigore alla Sampdoria - colpisce un dirigente avversario : Gian Piero Gasperini, espulso dopo il rigore fischiato alla Sampdoria, colpisce un dirigente avversario all’ingresso del tunnel degli spogliatoi Animi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Con i nerazzurri in vantaggio, a metà del secondo tempo, l’abitro Fabbri ha assegnato un calcio di rigore per i padroni di casa. Decisione che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini, espulso dal direttore di gara. Secondo quanto ...

Sampdoria Atalanta - Gasperini : 'Sfatiamo la tradizione negativa con i blucerchiati' : Il successo con la Fiorentina è stato importante per allungare sulle rivali in zona Europa, ma sono ancora diverse le squadre a combattere per questo obiettivo, oltre all'Atalanta. I bergamaschi ne ...

Pierluigi Gollini - chi è il portierino rapper dell'Atalanta che ha convinto Gasperini : Pierluigi Gollini è tornato determinante nell' ultima gara vinta dall' Atalanta contro la Fiorentina (3-1) e, soprattutto, è sceso in campo dal 1' minuto dopo che non giocava da titolare in campionato dal 21 ottobre, nella sfida contro il Chievo (5-1). Sarà che dopo 16 giornate in panchina aspettava

Serie A Atalanta - Gasperini : «Sfatiamo il tabù Sampdoria» : BERGAMO - "Andiamo a Genova forti delle gare giocate ultimamente e adesso per un po' possiamo concentrarci solo sul campionato" . Il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , è pronto al ...

Atalanta - Gasperini : "Dispiace per Di Francesco. Spero che Zapata superi CR7" : Per una volta, un pubblico differente. Il più bello, che sogna ascoltando i pensieri dei grandi. I protagonisti sono giovanissimi tra i 6 e 10 anni che ieri, alla libreria 'Fantasia' di Bergamo, sono ...

Gasperini Roma - il tecnico dell’Atalanta sogna un’altra chance con una big : Gasperini Roma – Il presidente Antonio Percassi lo vuole a vita all’Atalanta, ma nel futuro di Gian Piero Gasperini si prospetta un possibile bivio per Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos che rilancia la notizia il tecnico che sta portando in alto la Dea sogna un’altra chance sulla panchina di una big della serie A dopo […] L'articolo Gasperini Roma, il tecnico dell’Atalanta sogna un’altra chance ...