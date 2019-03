Ascolti tv | Che tempo Che fa sfiora i 4 milioni e vince su Il silenzio dell’acqua

tvzap.kataweb

(Di lunedì 11 marzo 2019)tv, Prime time La nuova fiction di Canale 5, Ildell’acqua, con Ambra Angiolini non riesce ad intaccare la presa ben salda che ha sulla domenica sera Fabio Fazio con il suo Cheche fa. Così CheChe Fa (dalle 20.38 alle 22.41) ha conquistato 3.966.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto su Canale 5 la seconda puntata della fiction Ildell’Acqua con 3.193.000 spettatori e il 14% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per The Good Doctor con 2.248.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: Le Iene su Italia 1 (1.853.000 spettatori, share 10.8%), la gara di Moto GP in differita su Tv8 (1.879.000 spettatori, share 7.1%), Non è l’Arena su La7 (1.160.000 spettatori, share 5.9%), Amore Criminale su Rai3 (1.063.000 spettatori, share 4.6%), il film Viaggio in Paradiso su Rete4 (649.000 ...

matteosalvinimi : #Salvini su #8marzo: oggi presenteremo due leggi. Una elimina ogni sconto di pena per assassini e stupratori. La se… - carmelitadurso : 4 marzo 2004, il #GrandeFratello condotto da me, passa alla storia come primo ed unico programma che è riuscito a b… - Raiofficialnews : Ancora grandi ascolti per #DomenicaIn con #MaraVenier che, nella prima parte, sfiora i 3milioni di spettatori e ott… -