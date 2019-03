Armi | gli Usa sempre più fabbrica del mondo | oltre un terzo dell' export è loro

Stupra una 18enne ripetutamente e ora si lamenta : “Non potrò più fArmi una famiglia” : Floris-Adrian Gherghelau, 25 anni, di origini rumene, ha violentato una 18enne in Regno Unito. La giovane aveva appena finito il suo turno al supermercato, quando è stata aggredita dall'uomo. Che ora sarebbe pentito...Continua a leggere

Tottenham - Son : 'SposArmi? Papà me lo sconsiglia prima del ritiro e io sono d'accordo' : 16 gol e 9 assist. Son Heung-min sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, raccogliendo i frutti di un grande lavoro di impegno e sacrificio che lo ha caratterizzato fin da bambino. Un ...

Taglio vitalizi in Sicilia? Il presidente dell’ARS Miccichè annuncia : “Non farò come Roberto Fico - non taglierò i vitalizi - dovrete sfiduciArmi” : ARS, in Sicilia si parla del Taglio dei vitalizi, ma il presidente dell’ARS annuncia che non ci saranno tagli Gianfranco Micciché è assolutamente contrario ad applicare anche in Sicilia il Taglio dei vitalizi varato dal Movimento 5 stelle alla Camera. Una posizione nota quella del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, che però l’esponente di Forza Italia ci ha tenuto a … Continue reading Taglio vitalizi in Sicilia? Il ...

Nuove Armi contro l'influenza - sono 'sosia' degli anticorpi : Ottenute in laboratorio piccole molecole 'sosia' degli anticorpi contro l'influenza: sperimentate sui topi, hanno dimostrato di poter contrastare dosi letali del virus H1N1, riuscendo a neutralizzare ...

Roma - da Difra a Ranieri. L'orgoglio romanista e l'onore delle Armi : L a Roma ai Romani: con il ritorno in panchina di Claudio Ranieri coadiuvato da Totti, fuori, e De Rossi, in campo,. E una chiara responsabilizzazione dei giocatori a cui è stato tolto il ...

Riccardo Fogli - il presunto amante della moglie posta una foto in famiglia : 'Vogliono screditArmi' : Dopo l'umiliazione subìta da Riccardo Fogli ad opera di Fabrizio Corona , che a L'Isola dei Famosi ha rivelato che la moglie di Fogli, Karin Trentini , avrebbe una relazione con l'imprenditore ...

Negli Usa gli stati più permissivi sulle Armi hanno più sparatorie : (immagine: Getty Images) Dopo l’approvazione del decreto sulla legittima difesa alla Camera, sale la preoccupazione tra chi (e non sono solo politici) si oppone al provvedimento, additandolo, se va bene, come propagandistico o addirittura (come sostiene il presidente dell’Unione camere penali, Gian Domenico Caiazza) passibile di incostituzionalità nel momento in cui si auspica che l’uccisore perbene non debba nemmeno essere ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocArmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Punto ad ottenere il massimo per giocArmi il podio”; Sofia Goggia : “Voglio migliorare anche in gigante” : Dopo la cancellazione di tutto il weekend a Rosa Khutor (Russia), la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa rotta verso la Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un fine settimana dedicato completamente alle prove tecniche, con venerdì un gigante e sabato uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittorie di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

In Anthem inutili le Armi endgame - quelle di livello uno sono le migliori in assoluto? : L'esordio di Anthem sulla scena videoludica non è stato di certo baciato da una stella fortunatissima. L'action RPG di Bioware ed Electronic Arts ha infatti mostrato alcune problematiche (i vari crash di sistema di PS4 e, recentemente, anche di Xbox One, per dirne una su tutte) a cui gli sviluppatori stanno cercando di porre rimedio lavorando senza sosta. Alle criticità (già non da poco) se n'è aggiunta nelle ultime ore un'altra che ha mandato ...

Apex Legends tra Pass Battaglia e nerf alle Armi - le novità al 7 marzo : La prima stagione di Apex Legends è ormai alle porte: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è pronto a catapultare i suoi milioni di giocatori (oltre cinquanta, per essere precisi, ndr) in una nuova esperienza, che di certo non mancherà di apportare intriganti sorprese al titolo. Ovviamente poco a niente si sa in merito a cosa attenderà gli utenti, con gli addetti ai lavori che si sono riguardati bene dallo sbottonarsi ...

Rimborsi ai rispArmiatori - la Ue frena sugli automatismi. Vestager a Roma : Domani a Roma la Vestager incontrerà il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, ma anche il vice premier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, oltre che le commissioni competenti di Camera e ...

Mafia : arresti Dia - vittima violenza sessuale 'Così il boss mi chiese di spogliArmi' (2) : (AdnKronos) - "Quest'ultimo mi ha invitata ad assumere della cocaina, ma ho rifiutato asserendo che non avevo mai fatto uso di quel tipo di sostanze e non avevo nessuna intenzione di cominciare. In seguito, Massimino ha cominciato ad insultare me e mia madre. Poi ha preso a palpeggiarmi palesando l'

Laura Boldrini alla marcia pro-immigrati : "Matteo Salvini vive d'odio - non voglio rovinArmi la giornata" : "Matteo Salvini? Oggi non vorrei rovinarmi la giornata, questa piazza merita il meglio, consiglio a chi vive di odio di provare a vivere d'altro, chi è abituato ad aizzare il peggio delle persone si perde molto nella vita. Invito Salvini". Laura Boldrini, oggi 2 marzo in piazza a Milano alla marcia