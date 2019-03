Antigravity pilates | il corso da provare

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019): cos'è: la lezione: i beneficiPotrebbe essere confuso con lo yoga in sospensione, invece l’è un’ulteriore variante con il corpo sempre in modalità aerea. «Unisce la tecnica didi Josephcon quella dell’inventato da Christopher Harrison – spiega Ilario Volpe, Head of Product-Innovation di Virgin Active – si eseguono molti degli esercizi di matma senza alcuna compressione sulla colonna vertebrale».Ed è proprio questo uno dei benefici principali di lavorare in sospensione: zero carico sulla schiena. L’massimizza gli effetti deltradizionale, che già lavora sul corpo a 360 gradi, con il plus di coinvolgere anche la mente.Le amache sono posizionate leggermente più basse rispetto allo yoga, ...

SilhouetteDonna : L’antigravity è una disciplina ibrida, che fonde elementi della danza, dell’acrobatica, del Pilates e dello yoga, p… -