AnticipazioniIlnomedellarosa | Berengario sospettato dei delitti poi ritrovato privo di vita

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Appuntamento stasera in prima tv su Rai 1 con la seconda puntata della fiction Il Nome Della Rosa, diretta da Giacomo Battiato e con protagonisti gli attori John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville e Damian Hardung in quella del fidato Adso Da Melk.In questo nuovo appuntamento scopriremo che Adso è stato vittima di una droga, utilizzata al fine di cercare di fermare i visitatori indesiderati all'interno della biblioteca. Intanto, Guglielmo, proseguirà le sue indagini mentre Adso non riuscirà a dimenticarsi della bella ragazza occitana e per poterla rivedere farà ritorno nella foresta. Bernardo Gui (Rupert Everett), invece, sarà ossessionato dal ricordo di Margherita e dalla sua morte mentre Anna cercherà di ucciderlo anche se in questo scontro la donna resterà gravemente ferita....