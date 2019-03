Anticipazioni Station 19 – 2×10 | Jack e Maya di nuovo in azione

Anticipazioni Station 19 – 2×09 : la quiete dopo la tempesta : Anticipazioni Station 19 – 2×09: la trama Giovedì 14 marzo, sulla ABC, andrà in onda il nono episodio della seconda stagione di Station 19. Le avventure di Andy Herrera e del suo team torneranno ad appassionare il numeroso pubblico americano con salvataggi mozzafiato, sfide entusiasmanti e gesti eroici. Come di consueto, la vita privata si intreccerà indissolubilmente con il lavoro, ponendo i vigili del fuoco della Stazione 19 di ...

Anticipazioni Station 19 – 2×08 : il destino di Andy e Sullivan : Station 19 2×08 torna il 7 marzo: la trama Dopo tre mesi di pausa Station 19, spin-off di Grey’s Anatomy, sta per tornare. Più precisamente Andy Herrera ed il suo team approderanno sui teleschermi americani a partire dal 7 marzo. Il lungo stop a causa delle festività è stato caratterizzato dalla completa mancanza di informazioni circa il destino dei protagonisti. L’ultima puntata trasmessa risale al 15 novembre e, come di ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 11 febbraio su La7 : in arrivo il primo crossover con Station 19 : Lunedì scorso, su La7, sono andate in onda due delle più emozionanti puntate della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. Le protagoniste indiscusse sono state Jo Wilson, finalmente libera dal giogo del marito Paul, April Kepner in piena crisi religiosa e Miranda Bailey alle prese con un problema cardiaco. Questa sera le avventure tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial continueranno ad appassionare i numerosi telespettatori del Medical ...