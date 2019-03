Anticipazioni La porta rossa 2 | prosegue l' indagine di Stella sull' omicidio di Brezingar

La porta rossa - Anticipazioni 13 marzo : Jonas e Silvia i personaggi chiave del mistero : Su Rai 2 ogni mercoledì va in onda una puntata della seconda stagione inedita de La porta rossa. La serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale è giunta quasi al termine. Sono già andati in onda otto dei dodici episodi di cui è composta la stagione. Gli ultimi quattro saranno trasmessi il 13 e il 20 marzo. La serie, nata dalla creatività di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, è quasi in dirittura d'arrivo, eppure i misteri sono tanti e ...

La porta rossa 2 : trama e Anticipazioni - quinta puntata 13 marzo : La porta rossa 2: trama e anticipazioni, quinta puntata 13 marzo anticipazioni e trama quinta puntata Prosegue la seconda stagione della serie tv che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. La quinta puntata de La porta rossa 2 andrà in onda mercoledì 13 marzo. La seconda stagione è costituita da ben sei puntate e, ognuno di esse, è un passo avanti verso la risoluzione del caso su cui il commissario Cagliostro sta ...

La Porta Rossa 2 : cast - trama e Anticipazioni. Streaming tv e replica : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming tv e replica trama e anticipazioni La Porta Rossa 2 Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La ...

La Porta Rossa 2 : Anticipazioni quinta puntata di mercoledì 13 marzo 2019 : La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale Sei prime serate, dirette da Carmine Elia ed ambientate a Trieste, compongono la seconda stagione de La Porta Rossa e racconteranno una nuova lunga indagine del Commissario Cagliostro. Lui, ancora bloccato nel mondo dei vivi, non riuscirà a trapassare finché tutti i misteri che lo tormentano non saranno risolti. A seguire le anticipazioni episodio per episodio. La Porta Rossa 2: anticipazioni quinta puntata di ...

LA PORTA ROSSA 2 - Anticipazioni quinta puntata di mercoledì 13 marzo : anticipazioni e trama quinta e penultima puntata della fiction La PORTA ROSSA 2, in onda mercoledì 13 marzo 2019 in prima serata su Rai 2: Vanessa continua a frequentare Federico ma, non essendo certa che dica la verità sui suoi poteri medianici, evoca di nuovo Cagliostro… Anche da latitante, Anna ha continuato ad indagare per provare l’innocenza sua e di Piras; ora crede di aver individuato chi ha aiutato Rambelli a farsi assolvere ...

Anticipazioni La porta rossa 2 : una lite tra Vanessa e Cagliostro : La porta rossa 2: cosa succederà nella quinta puntata? Nonostante le partite di calcio su Rai Uno, La porta rossa 2 mantiene un pubblico affezionato che quasi fatica ad aspettare la puntata successiva, tanta è la curiosità di sapere cos’altro può ancora succedere. Chi è il vero colpevole? Tutti, ormai, sembrano poter essere implicati nella […] L'articolo Anticipazioni La porta rossa 2: una lite tra Vanessa e Cagliostro proviene da ...

La Porta Rossa 2 quinta puntata : trama e Anticipazioni 13 marzo : LA Porta Rossa 2 quinta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, tornano su Rai 2 i nuovi episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento mercoledì 13 marzo 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Porta Rossa 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 13 marzo La Porta Rossa 2 quinta puntata – episodio 9. Vanessa frequenta Federico, anche se non ...

LA PORTA ROSSA 2 - QUARTA PUNTATA/ Anticipazioni : info replica streaming e social : La PORTA ROSSA 2, Anticipazioni QUARTA PUNTATA 6 marzo: il processo sulla morte di Cagliostro è inquinato mentre per Anna continuano i pericoli.

La quarta puntata de La Porta Rossa 2 svela la verità sulla Fenice e Jonas? Anticipazioni 6 marzo : La morte di Piras ha cambiato le carte in tavola nella quarta puntata de La Porta Rossa 2. Nell'ultimo episodio andato in onda, Anna è la principale sospettata per aver indotto il magistrato al suicidio. Braccata e spaesata, la donna compie un gesto disperato: si dà alla fuga e abbandona sua figlia Vanessa. Intanto, Cagliostro continua ad indagare sulla fitta rete che collega alla Fenice, misteriosa confraternita di cui non si conosce nulla, ma ...

La porta rossa 2 - quarta puntata/ Anticipazioni - video : Anna sola contro tutti ma... : La porta rossa 2, Anticipazioni quarta puntata 6 marzo: il processo sulla morte di Cagliostro è inquinato mentre per Anna continuano i pericoli.