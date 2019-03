Andrea Iannone sui social | ' So cosa voglio' i fan pensano sia rivolto a Belen Rodriguez

Andrea Iannone - lo sfogo dopo Belen Rodriguez : «Non mi interessa che cosa avevo» : Andrea Iannone ha voltato pagina dopo Belen Rodriguez, ma alcuni messaggi sui social sembrerebbero ancora fare riferimento alla loro relazione ormai finita da mesi. E se la showgirl è sempre...

MotoGp – Giro d’onore amaro per Iannone al Gp del Qatar : Andrea costretto a chiedere un passaggio ai box [VIDEO] : Scivolata per Iannone nel Giro d’onore del Gp del Qatar: il pilota Aprilia costretto a chiedere un passaggio ai box Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp è andato in scena ieri e ha regalato emozioni uniche. Andrea Dovizioso ha battuto Marc Marquez dopo un duello mozzafiato e al cardiopalma, andando a conquistare il primo trionfo stagionale, anche se il successo Ducati è stato momentaneamente sospeso a causa delle ...

Andrea Iannone a Jeremias Rodriguez : "So chi sei - per me sei tanto" : Nonostante la fine dell'amore con Belén Rodriguez, i rapporti tra Andrea Iannone a Jeremias Rodriguez continuano ad essere ottimi e lo sportivo ha dedicato un pensiero all'ex cognato. Riprendendo un ...

Iannone presenta ‘il profumo della MotoGp’ : l’esorbitante prezzo dell’edizione limitata firmata da Andrea [GALLERY] : Andrea Iannone presenta il profumo che celebra la nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019: il prezzo della confezione in edizione limitata è da capogiro Andrea Iannone, nelle vesti di testimonial per il marchio di profumi di lusso Xerjoff Universe, presenta in Qatar il cofanetto celebrativo della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp 2019. Si tratta di una serie limitata, composta da soli 29 set di Amber & ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la difficile e affascinante sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia : Dopo una pausa di quasi quattro mesi è giunto il momento di tornare in pista per l’inizio del MotoMondiale 2019, che prenderà il via domenica 10 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza del Campionato MotoGP con sei piloti (mai così numerosi dal 2005), tra cui un Andrea Iannone all’inizio di una nuova difficile ed affascinante avventura in Aprilia. Il nativo di Vasto, reduce da due ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

Andrea Iannone dimentica Belen con Andreea Sasu : Andrea Iannone sembrerebbe che abbia ritrovato l’amore. Dopo la fine della sua relazione con Belen, il pilota della motoGP è stato spesso visto accanto a diverse ragazze,senza che mai nessun flirt venisse confermato. Andrea adesso però secondo il gossip si accompagnerebbe con una bella modella, Andreea Sasu. I due, come fa sapere “Chi”, non sarebbero ancora usciti allo scoperto e vivrebbero la loro intensa love story fra la Svizzera e ...

Andrea Iannone dimentica Belen : «Fidanzato con la modella Andreea Sasu - ex di Philipp Plein» : Sembra proprio che Andrea Iannone abbia ritrovato l’amore. Dopo la fine della sua lunga relazione con Belen, tornata assieme all’ex marito Stefano De Martino, il pilota della motoGP è stato spesso affiancato a diverse ragazze, tra cui una cara amica della Rodriguez, senza che mai nessun flirt venisse confermato. Andrea adesso però secondo gli esperti di gossip si accompagnerebbe con una procace modella, Andreea Sasu, ex stilista Philipp Plein. I ...

Andrea Iannone - ecco chi è la nuova fidanzata : lo scoop di Chi : Sono passati diversi mesi da quando il pilota di Moto GP Andrea Iannone e la showgirl argentina Belen Rodriguez annunciavano la fine della loro relazione. I due, dopo una lunga storia di alcuni anni, hanno deciso di prendere strade diverse, a seguito di numerose crisi e differenze caratteriali. Nonostante la coppia abbia più volte provato a far si che le cose tornassero a funzionare, i due sono arrivati ad un punto di non ritorno. Così entrambi ...