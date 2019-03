Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari | +0 | 87% | | scambi in positivo

Andamento positivo per l'indice media italiano - +1 - 06% - - seduta effervescente per RCS : Andamento rialzista per il comparto media dell'Italia , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice del settore media europeo . Il settore Entertainment & media ha aperto a 11.543,9, in ...

Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia - +0 - 95% - - seduta effervescente per BPER : Andamento rialzista per il comparto bancario a Piazza Affari , nonostante l'Andamento poco mosso evidenziato dall' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.702, in crescita ...

Andamento positivo per il comparto utility in Italia - +1 - 05% - - brillante l'andamento di Hera : Il settore utility Italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' indice Utilities dell'Area Euro . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 28.933,1, e si è poi ...