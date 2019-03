Altro che rinnovamento | l' addio al Nazareno? Solo questione di soldi

Falcao - Altro che Milan : 'Voglio fare come Michael Jordan - diventare un giocatore di baseball professionista!' : L'attaccante del Monaco Radamel Falcao, accostato nei giorni scorsi al Milan , ha parlato a France Football: 'Amo il baseball. Quando ero piccolo, in Venezuela dove sono cresciuto, era lo sport che praticavo e anche ad un buon livello. Ne parlo spesso con mia moglie, penso che quando finirò la mia carriera calcistica, ne inizierò uno come giocatore professionista di baseball proprio ...

In Siria 4 milioni di bambini non hanno visto Altro che la guerra : Vorrei dire a tutti i bambini del mondo di non allontanarsi mai troppo dalla loro famiglia e di non giocare con oggetti pericolosi'.,. Ci sono quelli che per aiutare la famiglia sono costretti a ...

[Il caso] Altro che Tav. Lo slalom parallelo di Lega e 5 Stelle per arrivare fino alle Europee : Di Maio è corretto e leale: deluderò chi parla della mancata storia d'amore tra di noi" ha afferma il leader della Lega davanti ai militanti che hanno partecipato alla Scuola politica della Lega. ...

MotoGp – Altro che delusione - Marquez felice del suo 2° posto in Qatar : “il podio era il mio obiettivo! E su Dovi…” : Le sensazioni di Marc Marquez dopo il secondo posto nella prima gara stagionale: le parole del campione del mondo in carica al termine del Gp del Qatar Al termine di una bagarre mozzafiato, Marc Marquez deve inchinarsi ad Andrea Dovizioso, primo vincitore della stagione 2019 di MotoGp. Il forlivese della Ducati si è aggiudicato il Gp del Qatar tra sorpassi, controsorpassi, rimonte ed errori. AFP/LaPresse Sereno e soddisfatto del suo ...

Alessio Boni : “Un produttore - che tra l’Altro mi ha presentato moglie e figli - mi ha fatto capire che voleva Altro…” : “Un produttore, che tra l’altro mi aveva anche presentato la moglie e i figli, mi ha fatto capire che voleva altro, mi ha fatto un’avance“. Parole di Alessio Boni che ospite a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin di un brutto episodio di molestie. “Gli ho detto che non ce la facevo e sono andato via. Per me in certe cose deve esserci amore, va benissimo con chiunque sia, con uomini, donne, ma deve esserci amore, ...

Operatori 118 - rimborsi da fame. D'Egidio critica Giustini : bisogna gratificarli - Altro che tagli : Il presidente della Terza Commissione consiliare commenta la 'riorganizzazione' del servizio contenuta in un decreto del commissario ad acta e, soprattutto, la somma corrisposta per gli Operatori che, ...

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - Altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

Meghan Markle : l'addio di un Altro membro dello staff della duchessa : La bella Lady Markle starebbe per essere abbandonata dall'ennesimo membro dello staff: il terzo per l'esattezza, a neanche un anno dalle nozze con il Principe Harry. Stando a quanto rivelato dal Daily ...

Per Gwyneth PAltrow le droghe psichedeliche in futuro cureranno i disturbi mentali : Per Gwyneth Paltrow le droghe psichedeliche saranno presto di gran moda in ogni fascia della popolazione. Per lei, infatti, rappresenterebbero il nuovo obiettivo a cui i ricercatori di tutto il mondo ...

«Maurizio Cattelan – Be right back» - storia dell’invisibile che voleva diventare Altro : Be right back, «torno subito». Quando Maura Axelrod si è trovata a scegliere un titolo che potesse suggellare il suo documentario su Maurizio Cattelan, il pensiero è tornato alle prime provocazioni dell’artista padovano. Al giorno in cui, incapace di scegliere cosa esporre alla Galleria Neon di Bologna, decise di chiudere la porta che avrebbe dovuto condurre alla sua sezione, appiccicarvi sopra un cartello, una di quelle insegne banali che ...

Le donne nel nuovo spot Nike : il coraggio di essere folli. Altro che isteria! : Non cercare di essere il corridore più veloce nella tua scuola, o il più veloce del mondo. Sii il più veloce di sempre, …, Quando parlano della più grande squadra nella storia di questo sport, ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Non facevo Altro che pensare a Irene - i momenti in villa sono stati determinanti" : Luigi Mastroianni è stato uno dei protagonisti di quest'edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Il 23enne catanese, durante lo speciale Uomini e Donne - La Scelta, ha deciso di uscire fuori dal programma con Irene Capuano che, ovviamente, gli ha risposto di sì.Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Luigi e Irene hanno raccontato nei dettagli le prime settimane vissute insieme. Prima, ...

Ciclismo - Eurosport presenta il suo programma : le classiche - Giro - Tour e tanto Altro : Mentre la stagione di Ciclismo entra nel vivo con la Strade Bianche e la Tirreno Adriatico, Eurosport ha ufficializzato tutto il programma delle corse che trasmetterà in questo 2019. Il calendario è ricchissimo e con tante gare in esclusiva. Ne fanno parte tutti e tre i grandi giri, oltre alle classiche monumento e al calendario World Tour praticamente al completo. Grazie alle dirette di tante corse ‘minori’ oltre a quelle del calendario ...

NBA – Matt Barnes senza peli sulla lingua : “Altro che Lakers - ecco perchè i giocatori preferiscono i Clippers” : Matt Barnes spiega le differenze fra Lakers e Clippers in ottica free agency: da ex di entrambe le squadre, il suo parere propende per i ‘Clips’ Los Angeles è una delle destinazioni più ambite da tutti i giocatori NBA. Fino a qualche anno fa però, il sogno rispondeva unicamente al nome dei Lakers, con i cugini dei Clippers costretti a vivere all’ombra dei successi, dei top player e della storia dei giallo-viola. I valori ...