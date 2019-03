Almanacco del 11-03-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 09-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. l’Almanacco del giorno sabato 9 marzo Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Francesca Romana diverse valenze sono contenute nel personale Romano di cui rimane variante femminile in parte la diffusione si deve la presa di Roma del 1870 in onore di Mussolini del suo omonimo figlio Tuttavia c’è anche una forte connotazione religiosa dovuta La fedeltà alla santa Romana chiesa ...

Almanacco del 08-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno venerdì 8 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni di Dio e San Quintilio vescovo dal latino quintilius derivante da Quinto super nome piuttosto diffuso della romantica Soprattutto sotto forma di motivo veniva spesso in posto come nome al quinto figlio attualmente ha una scarsa diffusione erroneamente indeciso il motivo le Cambia spesso interessi abitudine amicizia anche chi lo ...

Almanacco del 07-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo a giovedì Giovedì 7 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pio V laptop vescovo San gaudioso vescovo e le sante perpetua e felicità Martiri e noi parliamo proprio di una delle Martiri Digita variante di Felice tributo latino Felix felicis Dipende solo più tardi per il proprio cognome neanche tra i cristiani è causa del suo significato beneaugurante il diminutivo femminile diffuso di ...

Almanacco del 06-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno con qualcosa che non va nella voce ma comunque Buongiorno possiamo dire ma si può aprire così questo mercoledì 6 marzo Buongiorno Buongiorno Ben ritrovati da Francesco Vitale mercoledì oggi mercoledì delle ceneri se avete come dire festeggiato ieri banche giato punteggiato avete fatto di tutto oggi insomma vediamo un po’ se possiamo no Provare a ritornare non Morigerati vero Come si dice e bene oggi 6 marzo ...

Almanacco del 05-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mettiamo già martedì 5 marzo Buongiorno da Francesco Vitale e buona giornata a tutti Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Giuseppe della Croce e San Virgilio vescovo deriva dal latino Virgilio termine truccati Ignoto significato che in epoca repubblicana prendi la forma virgilius diffusa ampiamente dai cristiani risulta ancora oggi attestato in tutta Italia Anche se ormai raro persona solida con un altro Rispetto ...

Almanacco del 04-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno nuova settimana prima lunedì del mese nuovo di tutto buon lunedì 4 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lucio primo papà Lucio derivante dal latino luce far luce Lux luce veniva imposta di generalmente i bambini nati nelle prime ore del mattino la sua fortuna deriva dal fatto di essere stato uno dei tre nomi romani più comuni e oggi è largamente diffuso in tutta Italia e chiedo sempre a ...

Almanacco del 02-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e meno male che siamo arrivati al 2 di febbraio anzi più che altro al secondo febbraio Come si dice 2 marzo che febbraio ma la ragazzina Cominciamo bene Meno male che siamo arrivati al 2 di marzo buongiorno buongiorno da Francesco Vitale Buongiorno a tutti voi buon sabato mattina come state Tutto bene Che si dice Tutto a posto Mi raccomando eh non fa Non fate scherzi è questa mattina qui qualcuno già ci stava ...

Almanacco del 01-03-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia un nuovo mese ma è anche il fine settimana primo marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Albino vescovo pur trattandosi di un personale ormai raro è un nome dal Glorioso passato deriva dal tedesco Alby Elfo unito al termine amico chi porta questo nome dal potente richiamo evocativo e simbolico e per Anto amico degli Elfi E vabbè affrontare situazioni con coraggio e spirito di ...

Almanacco del 28-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 28 febbraio Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gualtiero Abate la beata Antonia via Firenze noi quindi scegliamo di parlare di Antonietta Che ne dite suffisso Anto di derivazione conosce probabilmente trousse che la base del nome maschile Antonio di cui Antonietta il diminutivo femminile via Rinascimento il nome viene attribuito il significato di ignorante sempliciotto dal greco Anthos ...

Almanacco del 27-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e stiamo a mercoledì 27 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda San Gabriele dell’Addolorata il personale Gabriel diffuso già nell’antica Israele indicava la manifestazione della potenza di Dio Dio significa mostrato la sua forza all’apparenza fragile sognatore interiormente molto forte perché da piccolo viene a contatto con la sofferenza poi da ...

Almanacco del 26-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno si può essere in onda anche quando si è mezzi influenzati a quanto pare Sembrerebbe di sì E comunque anche oggi è martedì 26 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Qualcuno potrebbe dire di quelli che ne resta Non esageriamo Oggi la chiesa ricorda Sant’Alessandro Cerca i Santi Fortunato e felice di Fortunato il cognome infortunato diffusissimo presso i Romani dal significato alquanto trasparente alla base di ...

Almanacco del 25-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ed è lunedì 25 febbraio un giorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cesario di nazianzo possiamo parlare di Cesare Allora dalla Pino Cesare non l’insalata è un cognome il reso celebre dall’imperatore omonimo derivato all’oscuro termine Etrusco del quale signora il significato cominciamo già bene del suo cuore è convinto di essere bello desiderabile pensa di essere destinato al ...

Almanacco del 23-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 23 febbraio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Policarpo vescovo e Martire facciamo anche gli auguri a chi porta il nome di Giuseppina Beata Giuseppina Vannini vergine e il diminutivo femminile di Giuseppe oggi ancora diffuso anche se in declino resiste soprattutto nel sud Italia il termine deriva dall’ebraico Joseph personalizzato poi Ne Yo sé e post del significato origine di Dio ...

Almanacco del 22-02-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno mi dai venerdì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita da Cortona e anche la cattedra di San Pietro è questo lo diciamo Marghe dal greco margherite termine Che significa Perla Margherita è un diffuso personale Romano ancora oggi con le perline di vetro di Murano vengono chiamate margheritine ma è dotata di spiccato senso estetico di aggiornamenti pratici si fa convincere ...