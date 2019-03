Allerta Meteo Puglia | criticità arancione | temporali e burrasche

Allerta Meteo Sicilia : venti di burrasca a Palermo - chiuse ville e giardini comunali : giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo Siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca a Palermo, chiuse ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Italia 12 marzo 2019 : Roma - Napoli e zone interessate : Allerta meteo Italia 12 marzo 2019: Roma, Napoli e zone interessate Allerta meteo in Italia da lunedì 11 a martedì 12 marzo 2019, con Roma e Napoli zone interessate. Principale causa dell’Allerta il forte vento che ha già causato danni in passato. Diverse le zone colpite, mentre la colonnina di mercurio scenderà di diversi gradi, riportando l’inverno là dove, fino a poco tempo fa, si aveva avuto qualche passaggio di primavera. Naturalmente, ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo venti di burrasca - attese raffiche oltre i 100 km/h : Il centro Meteo-idrologico della Protezione Civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per venti settentrionali di burrasca forte. Nelle prossime ore sono attese raffiche di vento fino a 80-100 km/h, soprattutto sui crinali e agli sbocchi delle valli e ad oltre 100 km/h sui rilievi più alti. Il mare sarà molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo. Nel pomeriggio in Liguria è previsto un temporaneo aumento ...

Allerta Meteo - imminente “frustata” d’inverno sul Marzo più caldo di sempre : torna la NEVE al Sud - attenzione a GRANDINE e violenti TEMPORALI : 1/32 ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo venti molto forti e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare: l’avviso è validoa partire dalle 20 di stasera su tutto il territorio fino alle 20 di domani sera. In particolare si prevedono venti forti o molto forti settentrionali con conseguente mare agitato o molto agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. Le temperature subiranno un sensibile calo. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo - veloce “raid” del vortice freddo al Sud Italia tra stasera e domani mattina : torna la NEVE a bassa quota [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Conferme, circa l’irruzione di un nocciolo di aria fredda su molte regioni Italiane, specie del medio-basso Adriatico, relativi settori appenninici e su aree meridionali. Instabilità nevosa e fino a bassa quota anche su Alpi, specie sui versanti Nord e di confine, ma qui è più nella norma. L’impatto più sostanzioso del fronte e che certamente farà più notizia, sarà verso il Centro Sud Italia. Si inizierà verso le ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : venti forti e mareggiate su molte zone d'Italia : Come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, lo scenario meteorologico cambierà drasticamente sulla nostra penisola con l'inizio della settimana, a causa di un impulso di aria fredda...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per inizio settimana : “venti di burrasca e mareggiate in gran parte d’Italia” : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine nord-atlantica transiterà sull’Italia determinando, tra lunedì e martedì, venti forti settentrionali su gran parte del Paese e una generale brusca diminuzione delle temperature. Al centro-sud, si assocerà anche una breve fase di tempo instabile, con nevicate in calo fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Lazio : da domani forti venti di burrasca - l’avviso della Protezione Civile : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse, con indicazione che dal pomeriggio di domani, lunedì 11 marzo, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, specie sui crinali appenninici e lungo i settori costieri. forti mareggiate lungo le coste esposte. Fase ...

Allerta Meteo Sardegna : previste forti raffiche di maestrale e mareggiate : Il Servizio di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse: dalla prime ore di domani, lunedì 11 marzo, a partire dalla zona settentrionale dell’Isola, è prevista una intensificazione della ventilazione di maestrale sulle coste esposte. A partire dalle 3 del mattino di domani e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, il maestrale soffierà con intensità forte fino a toccare la ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per vento forte : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio Veneto, come da avviso emesso oggi alle ore 13, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte vento, su tutta la regione, la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme a seconda ...

Allerta Meteo Firenze : domani criticità “gialla” per vento forte : Allerta gialla per rischio “vento forte” domani a Firenze: l’avviso è valido dalle ore 13 fino alla mezzanotte di martedì 12 marzo. L’Allerta è stata stabilita dal nuovo Bollettino di valutazione delle criticità del Centro funzionale regionale e riguarda, oltre alla città di Firenze, i territori di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...