Allegri sfida l' Atletico Madrid | ' La Juve può ribaltare il risultato'

Allegri sfida Pochettino e Loew per la panchina del Real Madrid : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real, partendo dal tedesco Joachim Loew, attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...

Juventus : possibile sfida tra Zidane e Guardiola per il dopo Allegri (RUMOURS) : Nonostante i quasi 8 scudetti consecutivi, o forse proprio per questo, anche quest'anno al giro di boa della stagione calcistica iniziano a farsi insistenti le voci che danno Massimiliano Allegri in uscita dalla Continassa per dirigersi verso altri lidi e verso nuove sfide. Ma quest'anno, anche a causa della partita di Champions League persa lo scorso 20 febbraio contro l'Atletico di Madrid e le conseguenti polemiche che ne sono derivate, ...

Allegri : A Napoli sfida spartiacque : TORINO, 2 MAR - La partita di domani contro il Napoli è "uno spartiacque importante", una partita "che vale molto per lo scudetto: ci giochiamo due terzi ddel titolo". Così Massimiliano Allegri, alla ...

Juventus - il futuro di Allegri non dipende dalla sfida con l'Atletico : "Sto bene alla Juve . Ho ancora un altro anno di contratto. E ci sono obiettivi da raggiungere". Lo ha già detto diverse volte, lo diceva anche un anno fa. Lo dirà ancora Max Allegr i, perchè del suo ...

Juventus - Allegri : ''Pronti ad una sfida da vincere tutti assieme'' : MADRID - La botta è stata dura, tremenda, ma non si può dire che la Juve sia rimasta stordita. 'C'è solo una cosa da fare: mettere da parte questa partita e pensare alla rimonta', ha detto Allegri ...

Allegri su Twitter : “20 giorni per una sfida da vivere. Ecco cosa dico…” : Massimiliano Allegri suona la carica tramite il proprio profilo Twitter per cercare di rasserenare gli animi in vista del match di ritorno all’Allianz Stadium. Sarà una sfida dannatamente complicata, complici i due gol di svantaggio con la quale la Juventus dovrà fare i conti. Mancano circa 20 giorni. La Juventus dovrà cercare di riordinare le […] More

Atletico-Juve - Allegri : “sfida da vivere e vincere” - il tweet dell’allenatore : “Venti giorni. 20 giorni per ESSERE PRONTI a una sfida da vivere, e VINCERE, tutti assieme. Fino alla fine”. E’ il tweet di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconeri urla ad alta voce, messaggio ai calciatori ad “ESSERE PRONTI” per una sfida da “vivere e VINCERE” tutti assieme. A chiusura del tweet il ...

Allegri su Twitter dopo Atletico-Juve : '20 giorni per una sfida da vincere insieme' : Risveglio brusco per la Juventus, uscita frastornata dalla bolgia del Wanda Metropolitano e con la consapevolezza che, adesso, il passaggio ai quarti di finale sarà davvero un'impresa. Già, il 2-0 di ...

Juve - Allegri crede nella rimonta : «Sfida da vincere tutti assieme» : TORINO - La Juventus ha perso 2-0 sul campo dell' Atletico Madrid e dovrà provare a ribaltare il risultato al ritorno. Max Allegri crede nella rimonta e ha suonato la carica sui social network, ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Il ritorno una sfida da vincere tutti insieme” : Atletico MADRID JUVENTUS Allegri – “Venti giorni. Venti giorni per essere pronti a una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine”. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ci crede e su twitter dà appuntamento al 12 marzo all’Allianz Stadium dove i bianconeri saranno chiamati all’impresa per ribaltare il 2-0 subito a Madrid […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, Allegri: “Il ...

Juventus a Madrid - Max Allegri sfida il Cholo. La conferenza live : E' la sfida di due scuole di calcio. Fra due tecnici che hanno vinto molto. Fra il mito del Cholo Simeone nel secondo tempio calcistico madrileno, l'Atletico. E il miglior tecnico espresso dal calcio ...

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE / Streaming video e tv : Marco Baroni sfida Max Allegri : JUVENTUS FROSINONE si gioca il 15 febbraio per la 24giornata in Serie A: segui la partita dell'Allianz Stadium in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video.

Atletico-Juve - sfida all'opposto : Simeone rinnova - Allegri dribbla il futuro : C'è modo e modo di avvicinarsi alla sfida che può valere tanto, se non tutto. Il conto alla rovescia per la sfida di Champions tra l'Atletico Madrid e la Juventus corre veloce, con l'andata dell'...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...