Alla Juventus l' eliminazione in Champions costerebbe più di 10 milioni di euro

(Di lunedì 11 marzo 2019) Mancano poco più di 24 orecalcio d'inizio che per la Juventus potrebbe valere un'intera stagione. E se la squadra di Allegri ci arriva con la tranquillità di avere lo scudetto già in tasca, sono molte le implicazioni che potrebbero determinare forti ripercussioni all'interno del club. Questioni relative al tifo, sempre più diviso; al futuro dell'allenatore toscano, su cui si allunga l'ombra di Zidane; al futuro di Cristiano Ronaldo, che qualcuno vorrebbe nostalgico e con la testa già verso altri lidi. Ma il tema più importante, intorno al match diLeague, è quello economico che potrebbe condizionare i prossimi mesi tra calciomercato e investimenti.Guadagni ad oggi (e quelli possibili) A febbraio avevamo pubblicato un approfondimento per mettere in evidenza quanto Roma e Juventus, sopravvissute ai gironi eliminatori, si giocassero nelle ...

