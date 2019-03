valigiablu

(Di lunedì 11 marzo 2019) ... facendo di questo nuovo giorno un esempio di mobilitazione pacifica ammirata in tutto il mondo". L'immagine del vecchio presidente brandito come un fantoccio da un'oligarchia politico-militare al ...

valigiablu : Algeria, marea umana contro Bouteflika: studenti, avvocati e donne in piazza. L’esercito vicino al popolo |… - Andgasperini : RT @Politica111: Algeria, marea umana contro Bouteflika: studenti, avvocati e donne in piazza. L’esercito vicino al popolo - azulmisa : Algeria, marea umana contro Bouteflika: studenti, avvocati e donne in piazza. L’esercito vicino al popolo -