Algeria | il presidente Bouteflika si ritira | elezioni rinviate

Algeria - il presidente Bouteflika nomina un nuovo premier : Abdelaziz Bouteflika ha nominato Noureddine Bedoui premier algerino accogliendo le dimissioni di Ahmed Ouyahia , ricoverato in ospedale secondo i media. Il presidente ha anche annunciato che non si ...

Bouteflika cede : il presidente dell'Algeria rinuncia a candidarsi e rinvia le elezioni : Il presidente algerino, Abdulaziz Bouteflika, ha deciso di non presentarsi alle elezioni per un quinto mandato e ha rinviato il voto del 18 aprile. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Aps, citando una nota della presidenza algerina. Bouteflika, gravemente ammalato, era da settimane nel mirino di forti proteste di piazza che contestavano la sua decisione di candidarsi per un quinto mandato.

Algeria : migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika : Algeria: migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika Non si placano le proteste in Algeria intorno alla decisione dell’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, di candidarsi per un quinto mandato. Bouteflika, 82enne, sarebbe tra l’altro tuttora ricoverato in un ospedale di Ginevra in Svizzera, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Nonostante questo, nella giornata di domenica ha confermato ...

Algeria - Abdelaziz Bouteflika sfida la protesta e si ricandida a presidente : A 82 anni, compiuti sabato 1 marzo, Abdelaziz Bouteflika sfida la piazza e torna in lizza per le elezioni presidenziali algerine, in programma il prossimo 18 aprile. I responsabili del suo team elettorale - il presidente è tutt'ora ricoverato a Ginevra - hanno presentato la documentazione necessaria per la candidatura e una "lettera agli algerini" nella quale Bouteflika promette, in caso vittoria, di "organizzare elezioni anticipate" ...

Elezioni Algeria - le proteste non fermano Bouteflika : l’anziano presidente verso la ricandidatura. Tra crisi e mancate riforme : In Algeria, oggi, è la domenica decisiva. Alle 21 scadrà il termine per presentare le candidature per le prossime Elezioni presidenziali. Dopo le proteste che da ormai 10 giorni continuano in tutto il paese – oggi sono tornati in piazza gli studenti – si capirà se l’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, sarà disposto a fare un passo indietro e a rinunciare al quinto mandato. Al momento il presidente, in sella da quasi 20 ...

Il presidente 81enne vuole candidarsi per la 5a volta : ecco perché l'Algeria scende in piazza : ...2% nei settori che non dipendono dagli idrocarburi, per dare l'impressione di uno sforzo della diversificazione dell'economia. Altre ragioni sono legate alla ricandidatura di Bouteflika. La ...

Tutti contro il presidente. Ma il caos dell'Algeria è una bomba per l'Europa : L'Algeria, gigante dai piedi d'argilla, paese strategico per l'Italia è una polveriera politica pronta ad esplodere. I servizi francesi temono una rivolta in stile libico. Migliaia di persone sono ...

Algeria - migliaia in piazza contro il presidente Bouteflika : Ma, dalla malattia che lo ha colpito nel 2013, 'non governa più da solo', ha detto a Le Parisien il politologo Hasni Abidi, direttore del Centro studi e ricerche sul mondo arabo e mediterraneo, ...

Algeria - monta la protesta : decine di migliaia in piazza contro il presidente Bouteflika : Sono decine di migliaia le persone scese in piazza in Algeria per protestare contro la decisione dell’81enne presidente Abdelaziz Bouteflika di candidarsi a un quinto mandato in vista delle elezioni del 18 aprile....

Algeria pronta alla rivolta contro Bouteflika - il «presidente eterno» : E' così però che si perpetua la gerontocrazia: 61 anni l'età media della classe politica, in un Paese di 43 milioni d'algerini che al 54% hanno meno di trent'anni. Ed è così che si favorisce l'ascesa ...