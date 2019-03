Algeria | Bouteflika si ritira | “Non mi candido per il quinto mandato” E rinvia le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) È tornato dopo due settimane trascorse a curarsi in un ospedale svizzero. E in un messaggio alla nazione ha il presidente algerino, Abdelaziz, ha annunciato la propria rinuncia a ricandidarsi per unmandato e il rinvio delle elezioni presidenziali, che erano state fissate per il 18 aprile. “Non ci sarà unmandato e non è mai stato in questione per me”, ha detto il presidente 82enne, smentendo quanto dichiarato finora. E cioè di volere correre di nuovo per le presidenziali, motivo per cui nelle ultime tre settimane centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada per protestare. Nel “messaggio alla Nazione” di, diffuso dall’agenzia ufficiale Aps, il presidente fa riferimento al suo “stato di salute” e alla sua “età”, affermando che “l’ultimo dovere nei confronti del popolo ...

