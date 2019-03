Algeria | Bouteflika rinuncia a correre per la presidenza e rinvia le elezioni

Algeria - Bouteflika : “Non mi ricandido per il 5° mandato”. E rinvia le presidenziali : È tornato dopo due settimane trascorse a curarsi in un ospedale svizzero. E in un messaggio alla nazione ha il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, ha annunciato la propria rinuncia a ricandidarsi per un quinto mandato e il rinvio delle elezioni presidenziali, che erano state fissate per il 18 aprile. “Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me”, ha detto il presidente 82enne, smentendo quanto ...

Algeria - Bouteflika si ritira : “Non mi candido per il quinto mandato”. E rinvia le presidenziali : È tornato dopo due settimane trascorse a curarsi in un ospedale svizzero. E in un messaggio alla nazione ha il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, ha annunciato la propria rinuncia a ricandidarsi per un quinto mandato e il rinvio delle elezioni presidenziali, che erano state fissate per il 18 aprile. “Non ci sarà un quinto mandato e non è mai stato in questione per me”, ha detto il presidente 82enne, smentendo quanto ...

Bouteflika cede : il presidente dell'Algeria rinuncia a candidarsi e rinvia le elezioni : Il presidente algerino, Abdulaziz Bouteflika, ha deciso di non presentarsi alle elezioni per un quinto mandato e ha rinviato il voto del 18 aprile. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Aps, citando una nota della presidenza algerina. Bouteflika, gravemente ammalato, era da settimane nel mirino di forti proteste di piazza che contestavano la sua decisione di candidarsi per un quinto mandato.

Algeria - marea umana contro Bouteflika : studenti - avvocati e donne in piazza. L'esercito vicino al popolo : ... facendo di questo nuovo giorno un esempio di mobilitazione pacifica ammirata in tutto il mondo". L'immagine del vecchio presidente brandito come un fantoccio da un'oligarchia politico-militare al ...

'Per Bouteflika è finita. L'Algeria vuole voltare pagina'. Intervista all'ex premier Ali Benflis : C'è la forza delle parole d'ordine che animano la protesta, parole che unificano, perché pongono al centro non una ideologia o gli interessi di una fazione politica, ma gli interessi del Paese che ...

Ali Benflis : "Per Bouteflika è finita. L'Algeria vuole voltare pagina" : "Quella di Bouteflika è una candidatura surreale. Averla riproposta per la quinta volta, nonostante tutti dentro e fuori L'Algeria sanno bene che il presidente in carica non è più in grado, per le sue condizioni di salute, di assolvere un nuovo mandato, è un sintomo di debolezza piuttosto che di tracotanza da parte del clan che continua a sostenerlo. Potranno riprovare con i brogli, ma non riusciranno a fermare una ...

Algeria - almeno mezzo milione di persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

Algeria : migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika : Algeria: migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika Non si placano le proteste in Algeria intorno alla decisione dell’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, di candidarsi per un quinto mandato. Bouteflika, 82enne, sarebbe tra l’altro tuttora ricoverato in un ospedale di Ginevra in Svizzera, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Nonostante questo, nella giornata di domenica ha confermato ...

Algeria - Abdelaziz Bouteflika sfida la protesta e si ricandida a presidente : A 82 anni, compiuti sabato 1 marzo, Abdelaziz Bouteflika sfida la piazza e torna in lizza per le elezioni presidenziali algerine, in programma il prossimo 18 aprile. I responsabili del suo team elettorale - il presidente è tutt'ora ricoverato a Ginevra - hanno presentato la documentazione necessaria per la candidatura e una "lettera agli algerini" nella quale Bouteflika promette, in caso vittoria, di "organizzare elezioni anticipate" ...

