Alfa Romeo è ancora automotive sponsor della “1000 miglia” 2019

Alfa Romeo Tonale - la svolta ibrida : Il design degli interni, che giocano sul contrasto tra i materiali, alluminio, pelle e Alcantara, è chiaramente ispirato al mondo del 'racing', con il posto di guida disegnato intorno al pilota.

Nuova Alfa Romeo Giulietta - l’inedita generazione a scuola di stile dalla Tonale? : Il debutto del SUV Alfa Romeo Tonale ha inaugurato un inedito linguaggio stilistico che potrebbe influenzare i futuri modelli firmati dalla Casa del Biscione La presentazione dell’0ineitra Alfa Romeo Tonale, il concept di C-SUV che anticipa il modello di serie che verrà lanciato nel 2020 ha inaugurato un inedito linguaggio stilistico per la Casa del Biscione che trae spirazione da alcuni importanti modelli provenienti dal nobile passato ...

F1 Alfa Romeo - Raikkonen : «Buon lavoro di sviluppo - ora servono le gare» : ROMA - Lo sviluppo dell'Alfa Romeo in vista della partenza del mondiale ha soddisfatto Kimi Raikkonen, ma il pilota finlandese non ha ulteriori indizi che gli possano dare certezza sulle reali ...

F1 Alfa Romeo - Raikkonen : «Il team ha lavorato bene - ma lo scopriremo in pista» : ROMA - Kimi Raikkonen è soddisfatto del lavoro effettuato dall'Alfa Romeo in vista della partenza del mondiale, ma non ha ulteriori indizi che gli possano dare certezza sulle reali potenzialità della ...

Alfa Romeo Tonale : prezzo - foto e motori. Le caratteristiche del Suv : Alfa Romeo Tonale: prezzo, foto e motori. Le caratteristiche del Suv caratteristiche Alfa Romeo Tonale L’azienda de “la meccanica delle emozioni” questo lo slogan che anima la casa automobilistica fondata a Milano nel 1910 ha cercato di tenere il più a lungo possibile nascosto il nuovo gioiello. Stiamo parlando della Alfa Romeo Tonale il primo Suv compatto della casa del biscione. Le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Tonale Il ...

Alfa Romeo Tonale : Quella di Alfa Romeo nel mondo delle auto elettrificate una vera irruzione, fatta non solo per attirare l'attenzione di clienti e addetti ai lavori con un modello in linea con le nuove esigenze del mercato, ma anche con la ...

Alfa Romeo Tonale - La Suv compatta debutta a Ginevra - VIDEO : L'Alfa Romeo Tonale debutta al Salone di Ginevra come nuova Suv compatta della Casa di Arese. Per ora si tratta soltanto di una concept, come testimoniano alcuni dettagli di stile, come il frontale, ma nei prossimi anni da questo prototipo ibrido plug-in deriverà un modello di produzione che andrà a posizionarsi al di sotto della Stelvio tanto per prezzo, quanto per dimensioni. Piccola Stelvio con un nuovo stile. Sulla concept, un nuovo ...

Alfa Romeo Tonale - i segreti dei suoi futuristici interni [GALLERY] : Scopriamo tutti i dettagli dell’abitacolo dell’affascinante ed inedito SUV Alfa Romeo Dopo aver ammirato ogni dettagli degli esterni della nuova Alfa Romeo Tonale, prototipo di C-SUV svelato in queste ore al Salone di Ginevra 2019, ora ci concentriamo sui suoi futuristici interni. I futuristici interni della Tonale sono chiaramente sfoggiano dettagli tipici di una show car capaci di lasciare a bocca aperta chi li osserva. L’ambiente ...

Alfa Romeo Tonale - al Salone di Ginevra 2019 il nuovo SUV compatto ibrido plug-in del Biscione - Magazine sulla moda e i motori - Motor & ... : ... Antonio Giovinazzi nel team 'Alfa Romeo Racing' insieme al Campione del Mondo Kimi Räikkönen, e questo contenuto esclusivo conferma il legame sempre più profondo con il mondo della Formula 1. Non si ...

Alfa Romeo Tonale - una concept che ha richiamato tutte le attenzioni del pubblico di Ginevra : Di montagna in Montagna, di passo in Passo, Alfa Romeo si accinge a probabilmente a definire i propri veicoli Suv-Crossover con i nomi di località montane Italiane. Oggi ha preso in prestito il nome di un altro passo Alpino molto famoso, il Tonale, per il nome del suo secondo SUV. Un modello che forse potrà essere anche più cruciale del suo fratello maggiore Stelvio, dal momento che entra in un segmento in continua espansione, con un ...

Alfa Romeo stupisce Ginevra con Tonale - prototipo di suv compatto : Ginevra, 6 mar., askanews, - Alfa Romeo sbarca a Ginevra con il "Tonale", il prototipo di un suv compatto. Al Motor Show svizzero, la casa automobilistica del gruppo Fca ha presentato questa concept ...

Concept car Tonale : l’elettrificazione secondo Alfa Romeo : Alfa Romeo entra nel mondo elettrificato al Salone di Ginevra 2019, svelando il nuovo Concept del SUV compatto Alfa Romeo Tonale, il primo modello ibrido plug-in e utility vehicle compatto del Biscione che, attraverso il linguaggio Alfa Romeo, vuole riscrivere le regole del segmento attualmente in maggiore crescita; grazie all’unicità dello stile italiano e a […] L'articolo Concept car Tonale: l’elettrificazione secondo Alfa ...

F1 Alfa Romeo - Raikkonen : «Abbiamo bisogno di migliorare ancora» : OBIETTIVO DIVERTIRSI - Il campione del mondo 2007 con la Ferrari, a chi gli chiede gli obiettivi per la nuova stagione con l'Alfa Romeo, risponde: 'Prima di tutto, divertirmi. Manca poco più di una ...

Alfa Romeo - dopo la Tonale è in arrivo il B-SUV che sostituirà la Mito : Fra qualche mese potrebbe essere svelato un inedito crossover che potrebbe raccogliere l’eredità dell’Alfa Romeo Mito Alfa Romeo è una delle protagoniste indiscusse del Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) per merito della presentazione a sorpresa delal concept Tonale, prototipo che prefigura il futuro SUV di segmento C della Casa di Arese che debutterà in versione definitiva il prossimo anno. Al Salone ginevrino è però emersa un’altra ...