Alcol | sballo per il 17% dei giovani | per gli esperti reni in tilt e rischio dialisi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Bevono per divertirsi, sballare e ubriacarsi. “Nel 2017 il fenomeno del ‘binge drinking’ (le abbuffate didel fine settimana) riguardava il 17% deitra i 18 e i 24 anni con una prevalenza del sesso maschile e 800 mila minorenni (secondo i dati del ministero della Salute). Ma l’eccesso di bevandeiche è un noto fattore didi insufficienza renale”.E’ l’allarme lanciato al Congresso Cardionefrologia 2019 che si terrà a Roma dal 12 al 14 marzo prossimi. Come spiega Luca Di Lullo, responsabile scientifico dell’evento, “tra i vari comportamenti, quello che preoccupa maggiormente la popolazione dei nefrologi sono i nuovi modelli del consumo didiffusi tra i, con in testa il cosidetto ‘binge drinking’: le abbuffate didel fine settimana.Sei o più bicchieri assunti in una sola ...

