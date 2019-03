Alberto Bucci | Myers | È stato coach anche nella vita

ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ma Rimini e lo sport italiano devono essere grati aper l'intelligenza non comune e una visione non convenzionale della, che esercitava ovunque». Nel 2006scese in ...

acmilan : Grande professore, grande uomo di sport e grande tifoso rossonero. Con dolore e con commozione siamo vicini alla fa… - sscnapoli : Tutto il Napoli, in testa il mister Carlo Ancelotti, è profondamente colpito per la scomparsa di Alberto Bucci. Le… - FBiasin : C'è stato un tempo in cui milioni di italiani accendevano la tv al sabato pomeriggio per guardare l'anticipo del ba… -