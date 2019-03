After Life | Ricky Gervais affronta il lutto nella black comedy di Netflix

wired

(Di lunedì 11 marzo 2019) Negli ultimi mesi si sono, sorprendentemente, susseguite una manciata di serie che hanno come tema principale la morte e il, serie britannica disponibile sulla piattaforma digitale didall’8 marzo, debutta dopo altri show incentrati su questo argomento come la feroce Kidding con Jim Carrey, l’impietosa Sorry for Your Loss con Elizabeth Olsen e la surreale Forever con i comici del Saturday Night Live Fred Armisen e Maya Rudolph. Dietro adc’è, creatore, sceneggiatore, regista e interprete protagonista di questa darkincentrata su Tony, vedovo e reporter di un giornale di provincia per il quale cura una rubrica su casi bizzarri. La serie si focalizza sulla quotidianità di quest’uomo pingue, depresso, cinico e incattivito dal dolore, che sfoga su chiunque gli capiti a tiro.Dalle occasionali toccate a fughe in ufficio, dove il ...

