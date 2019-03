Aereo si schianta | strage in Etiopia | l' allarme del pilota alla torre di controllo poi il

Aereo Ethiopian Airlines si schianta 6 minuti dopo il decollo : a bordo i delegati dell’assemblea ONU per l’ambiente - tutti morti : Era decollato appena 6 minuti prima da Addis Abeba il Boeing 737 di Ethiopian Airlines che si è schiantato in Etiopia uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Tra loro anche otto italiani, fra cui l’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia. Il suo decesso è stato confermato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha citato la Farnesina, mentre media locali hanno parlato del possibile ...

Tragedia dell’aria - Aereo si schianta al suolo : non ci sono sopravvissuti : sono 14 le vittime dell’incidente aereo avvenuto ieri nella Colombia centrale, secondo quanto riferiscono le autorità dell’aviazione civile del Paese, che escludono che ci possano essere superstiti. Erano a bordo di un DC-3 della compagnia privata Laser, decollato da San Jose del Guaviare e diretto nella città centrale di Villavicencio. Il pilota aveva segnalato un’emergenza alle 10.40 di ieri ora locale (16.40 in Italia) e ha ...

